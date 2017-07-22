На повторные выборы в Кекавской волости пока явилось только 30 человек

 

Фото: Patrīcija Eglīte / LETA

На повторных выборах в самоуправления на 785-м избирательном участке Кекавского края с утра проголосовало 30 человек, сообщила агентству ЛЕТА руководитель избирательной комиссии Кекавского края Айя Видениеце.

Выборы проходят очень спокойно, большого наплыва народа не наблюдается, рассказала она.

По сравнению с 3 июня в первый час голосования активность избирателей была ниже – в июне в первый час проголосовало 53 или 1,5% избирателей.

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Сегодня с 7.00 до 22.00 на 785-м избирательном участке Кекавского края проходят повторные выборы в местные самоуправления.

В течение трех дней, предшествовавших повторным выборам, на этом участке проголосовало 23,3% избирателей, что почти на 56% больше, чем в начале лета, свидетельствует информация, обобщенная Кекавской избирательной комиссией.


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