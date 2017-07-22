Работник соцслужбы: Мы не могли предвидеть, что Ваня будет бродяжничать

 

Фото: Flickr/tony

Семья пятилетнего Ивана в кругу внимания социальной службы оказалась в мае, когда мама просила пособие, поскольку потеряла работу и ухудшились материальные обстоятельства.

Заполнила необходимые анкеты, приняла дома работников службы, которые проверили обстоятельства быта семьи. Социальная служба не видела причин, чтобы о происходящем в семье проинформировать сиротский суд. Дети были чистыми, хорошо одетыми. Мама отводила Ивана в садик, и поскольку мальчику там очень нравилось, зачастую забирала к шести часам вечера, когда заканчивалось время работы учреждения. Правда,

некоторое время назад семья оказалась в поле зрения полиции самоуправления. Но и у полиции не было причины, чтобы информировать сиротский суд.

Однако несчастье произошло. Иван оставил нам вопросы, на которые каждый должен ответить – что делать, чтобы это не повторилось?

Оценивая действия работников социальной службы в случае семьи Ивана, сделан вывод, что нет основания кого-то винить в нерасторопности, поведала представительница службы Гунта Якобсоне. «Обо всем поговорили, у мамы не было жалоб на то, что она не может справиться с детьми.

Мы не могли предвидеть, что ребенок будет бродяжничать. В противном случае, был бы привлечен работник из отдела поддержки семьи.

Кто-то регулярно следил бы за ситуацией дома, родителям были бы показаны практические навыки, их пригласили бы на учебу. Если этого было бы мало, привлекли бы ассистента семьи – специалиста, который помогает в будни. Но в основном сами родители должны признать свою проблему. Никто не может заставить получать эти услуги», – подчеркнула Г.Якобсоне. Необходимо вкладывать много работы, чтобы социально неблагополучные семьи согласились бы сотрудничать. Неужели это означает, что ребенка можно воспитывать даже вопреки установленным в законе нормам? Директор социальной службы Ивета Барткевича уточняет, что в тяжелых случаях на помощь приглашают полицию самоуправления и сиротский суд.

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Оба учреждения признают, что сотрудничество сложилось хорошим. «Информацию о семьях, в которых не обеспечивается уход за ребенком, мы получаем и от соседей, и от родственников. Получаем также информацию из социальной службы», – поведала заведующая Лиепайским сиротским судом Тайга Зиемеле.

Получив информацию о возможных нарушениях, семья подвергается проверке. Если она подтверждается, сиротский суд поручает в установленный срок устранить неблагополучную ситуацию.

«Наша цель – чтобы ребенок остался в семье», – подчеркивает она.

Но сиротский суд не оказывает никаких услуг. Возможные решения помогает найти социальная служба. В случае необходимости сиротский суд может лишь дать совет.

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