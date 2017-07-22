За десять лет число граждан России в Латвии выросло на 28 тысяч

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

С 2007-го по 2017 год число граждан России в Латвии выросло на 28 060 человек, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

В начале 2007 года в Латвии было зарегистрировано 27 380 граждан России, а 1 января 2017 года - 55 440, что меньше, чем годом ранее, когда в Латвии было 55 989 российских граждан.

По данным УДГМ, число граждан Латвии русской национальности в 2017 году достигло 351 900 (годом ранее было 354 159).

В 2016 году в Латвии было больше неграждан русской национальности - 165 316, в 2017 году их число сократилось до 159 069.

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С начала 2007 года, когда в Латвии проживало 365 459 граждан Латвии русской национальности, их число сократилось на 13 559, а число неграждан Латвии русской национальности сократилось на 92 677.

Как сообщалось, депутат нижней палаты парламента РФ от «Единой России» Константин Затулин предложил расширить понятие «носитель русского языка», которое определено в ст. 33.1 закона «О гражданстве» (они имеют право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке). «Сегодня записано, что ими могут быть только лица, которые имели в прошлом факт проживания в РФ или имеют родственников по прямой восходящей линии, которые жили прежде на территории Российской Империи и Советского Союза, но в пределах государственной границы РФ», - пояснил депутат.

Согласно его поправке, в законе речь должна идти о территории Российской Империи и Советского Союза «на момент окончания их существования». Таким образом, норма закона распространится, например, на жителей Польши, Финляндии, Узбекистана, Таджикистана, пояснил Затулин газете «Коммерсант». Он подчеркивает, что предлагает наделить правительство правом создания перечня стран, на которые норма может не распространяться.

На этой неделе Государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента России не поддержало эту поправку к закону «О гражданстве РФ», назвав ее преждевременной. Сначала, уверены юристы ГПУ, необходимо проанализировать, сколько людей смогут претендовать на получение гражданства РФ, пишет «Коммерсант». Кроме того, в ГПУ отметили, что не предложены критерии, на основании которых кабмин будет принимать решение об исключении из списка того или иного государства. В ГПУ также указали на неочевидность момента прекращения существования Российской Империи: стоит ли приравнивать к таковому принятие Временным правительством акта о провозглашении России республикой от 1 (14) сентября 1917 года. Кроме того, юристы отметили, что предложенная поправка не учитывает статус государства в период от момента прекращения существования Российской Империи до образования СССР. Автор поправки назвал доводы ГПУ «неубедительными».


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