Борьба раздраженного жирафа с назойливыми птицами

 

Фото: REX/Vida Press

Фотограф Самуэль Кокс в национальном парке «Greater Kruger» в Южной Африке сделал интересные снимки борьбы жирафа с назойливыми птичками, сообщает агентство «Rex Features».

Жираф вместе с другими животными пил воду, когда на них накинулись десятки красноклювых буйволовых скворцов, которые постоянно клевали зверей и летали вокруг.

«Буйволовые скворцы периодически вредили жирафу, поэтому он дергал головой, чтобы согнать птиц с себя. Однако птицы вскоре возвращались», - рассказал об увиденном фотограф.

Реклама

На шкуре животных часто живут внешние паразиты, которыми и кормятся буйволовые скворцы. Эти птицы полюбили не только жирафов, но и носорогов.

Борьба жирафа с буйволовыми скворцами

Фото: Борьба жирафа с буйволовыми скворцами0


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Bērzaunes pag., 99000 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 135000 EUR
Дом
Дом, Jaunolaine, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

Немецкие автоконцерны подозревают в сговоре Hi-Tech

Немецкие автоконцерны подозревают в сговоре

Кейт и Уильям не могут отвести друг от друга влюбленных глаз Wo&Men

Кейт и Уильям не могут отвести друг от друга влюбленных глаз

В новом электрокаре Nissan Leaf совместят газ и тормоз Hi-Tech

В новом электрокаре Nissan Leaf совместят газ и тормоз

Как мило! Ужин Аллы Пугачевой с сыном - настоящий мини-спектакль Wo&Men

Как мило! Ужин Аллы Пугачевой с сыном - настоящий мини-спектакль

Фанатка Кардашян удалила 4 ребра и закачала в попу 2 л жира Wo&Men

Фанатка Кардашян удалила 4 ребра и закачала в попу 2 л жира

Животный мир

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
NETWORK SPECIALIST
NETWORK SPECIALIST
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 