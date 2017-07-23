Борьба раздраженного жирафа с назойливыми птицами

Фотограф Самуэль Кокс в национальном парке «Greater Kruger» в Южной Африке сделал интересные снимки борьбы жирафа с назойливыми птичками, сообщает агентство «Rex Features».

Жираф вместе с другими животными пил воду, когда на них накинулись десятки красноклювых буйволовых скворцов, которые постоянно клевали зверей и летали вокруг.

«Буйволовые скворцы периодически вредили жирафу, поэтому он дергал головой, чтобы согнать птиц с себя. Однако птицы вскоре возвращались», - рассказал об увиденном фотограф.

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На шкуре животных часто живут внешние паразиты, которыми и кормятся буйволовые скворцы. Эти птицы полюбили не только жирафов, но и носорогов.