В Латвии принцип «начальная школа ближе к дому» реализуется с перекосами, свидетельствуют результаты исследования «Создание оптимальной модели сети общеобразовательных учреждений в Латвии», проведенного по заказу Министерства образования и науки (МОН).

В промежуточном отчете авторы исследования указывают, что среднее число учащихся в группе 1-х-6-х классов составляет 51. В 295 школах менее 90 учащихся в этой группе, а в 187 школах число учащихся этой групп составляет от 90 до 300. Только в 145 школах число учеников в этой группе более 300, и это, как правило, школы в Риге и других крупных городах, региональных центрах и Рижском регионе (Адажи, Бабите, Балдоне, Баложи, Яунмарупе, Икшкиле, Кекаве, Марупе, Олайне, Саласпилсе, Улброке) и в некоторых школах в маленьких городах и на селе (Броцени, Гробиня, Иецава, Малта, Озолниеки).

Более 300 учащихся в этой группе зарегистрировано в Огре (452), Елгаве, Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Сигулде и Валке. Очень низким показатель является в Прейли (109), Краславе (150) и Гулбене (152). В Риге из 95 школ с начальными классами только в 34 школах число учащихся менее 300, в Юрмале из 13 школ - в 11, в Даугавпилсе из 15 школ - в пяти.

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В Латвии реализация принципа «начальная школа должна быть как можно ближе к дому» происходит с перекосами, отмечается в исследовании.

Несмотря на то, что реализация этого принципа продолжит поддерживаться на госуровне, эти перекосы, согласно установке МОН, более не будут финансироваться из госбюджета. Шесть учеников в классе начальной школы в сельских районах - тот минимум, при достижении которого школьников на автобусе будут возить в другую ближайшую начальную школу.

В связи с этим в ближайшие годы ожидается сокращение числа тех населенных мест, где до сих пор есть начальные школы. Однако этот вопрос предстоит решать в контексте соответствующего содержания дорог, говорится в исследовании.

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