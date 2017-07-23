В понедельник в Латвию вернутся дожди

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

В ближайшие сутки к Латвии приблизятся дождевые и грозовые облака из Польши и Литвы. Ожидается, что в Латвии дождь пойдет главным образом в южных регионах страны утром и днем в понедельник, а гроз может и не быть вовсе, сообщают синоптики.

Облачность начнет увеличиваться уже ночью. Солнечная погода в понедельник сохранится в северной части страны. Умеренный ветер будет дуть с востока, в Курземе - с северо-востока.

Температура воздуха ночью составит +8, +15 градусов. Максимальная температура днем достигнет +18 градусов, в Видземе и Латгале - +24 градуса.

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В Риге в понедельник будет облачно, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью - +14 градусов, днем - +23 градуса. Слабый ветер будет дуть с востока.


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