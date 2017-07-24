СГД за тобой наблюдает! С теневой экономикой будут бороться, изучая наши банковские счета

Кредитным учреждениям необходимо будет раз в год предоставлять СГД информацию о клиентах - физических лицах, чей оборот дебетного или кредитного счета в предыдущем году превышал 15 000 евро. Планируется, что этот шаг поможет бороться с неплательщиками налогов. Несмотря на то, что такая сумма крутится на банковских счетах большинства работающих людей, авторы идеи наедятся пролить свет на приверженцев зарплат в конверте. Опрошенные порталом TVNET экономисты согласны с тем, что эффективность этого мероприятия будет низкой. Это имитация действий в преддверии предстоящих выборов.

Уже сейчас в законе «О налогах и пошлинах» сказано, что банкам необходимо сообщать о подозрительных сделках, первоначально оценив действия клиента в соответствии с характеристиками подозрительных сделок. В свою очередь новые регулирования предусматривают, что кредитным учреждениям не нужно будет углубляться в оборот дебетного или кредитного счета. Если за год оборот счета в первой или второй позиции превысит упомянутую сумму, информацию о клиенте необходимо передать СГД.

Банкам пока не известны запланированные критерии отчетности. Банки ждут, чтобы они были определены более точно.

Реклама

Министерство финансов поясняет, что при помощи оборота дебетного или кредитного счета, можно понять итог исходящих транзакций клиента, в свою очередь оборот кредитного счета и есть общая сумма входящих транзакция банковского счета клиента.

Главная цель таких регулировок - идентифицировать физическое лицо, чей оборот дебетного или кредитного счета не соответствует имеющейся у СГД информации о декларируемых доходов, поясняет Директор департамента коммуникации министерства финансов Алексис Яроцкис. Авторы поправок наедятся, результаты таких действий помогут СГД вычислить не только физические лица, которые ведут, например, незарегистрированный вид экономической деятельности, но и приверженцев «зарплат в конверте», что является одним из главных двигателей теневой экономики.

Что-то нужно делать...

«С одной стороны, честному человеку нечего скрывать, с другой, есть сомнения, что у такого мероприятия будет смысл. Не исключаю, что анализируя огромный объем данных, некоторых будут перехватывать, но маловероятно, что именно тех, у кого в обороте большие деньги» говорит профессор Банковской школы Иварс Бриверс.

Он считает, что пострадают больше всего обычные люди.

Факт, что во владении СГД будет еще один инструмент, который позволит заглядывать в частную жизнь человека, не представляет угрозы правам человека - такие механизмы существуют во всем мире и являются допустимыми, если служат на благо человека. Тем не менее, профессор сомневается, будут ли запланированные мероприятия эффективным оружием в борьбе с теневой экономикой.

Финансовый консультант Карлис Литауниекс считает, что результаты будут зависеть от возможности СГД и других институтов анализировать и сравнивать данные. «Будет ли в их базе данных информация, которая позволит сравнить уплаченные налоги с недвижимостью, регистрируемой на имя человека, или принадлежащим автомобилем.

Если не будет возможности анализировать данные, собирать их нет смысла».

Профессор кафедры финансов Банковской школы Инесе Мавлютова считает, что эффективность будет зависеть от дальнейших действий - сравнения данных и анализе. Также она уверена, что полностью бесполезными эти мероприятия не будут, так как «что-то нужно делать в этой области».

СГД утонет в лавине информации

«Те, кто обходит налоги, знает о данных изменениях в законе и будет придумывать различные схемы,» говорит профессор Латвийского университета Маргарита Дунска. По ее словам, контролем и принуждением нельзя достигнуть необходимого результата, так как проблема в отношении человека к государству.

«Часто взгляды людей, граничат с откровенным незнанием и непониманием. Люди не осознают, что только благодаря налогам пенсионеры получают пенсии, учителя зарплаты, улучшаются дороги». Дунска считает, что изменение в сознании человека произойдет не скоро - должны пройти десятки лет, а может и сотни.

Изменения в законе «О налогах и пошлинах» предполагают подготовку огромного объема информации со стороны банков. «Сейчас не понятно, сможет ли СГД анализировать такой объем данных».

Приглашается «стучать»

«Наш народ изобретателен - умеет обходить любые законы» - смеется заместитель декана Университета «Turība» Иева Бруксле. Она считает, что контролирующими механизмами невозможно изменить психологию.

Пока будут «переговоры олигархов», деление ресурсов, пустая трата государственных денег, за которую никто не берется ответить, у людей не будет мотивации заботиться об уплате налогов.

Более усиленный контроль, чувство, что СГД, как «большой брат» в романе Оруэлла следит за каждым твоим шагом, вызывает дискомфорт. Бруксле считает, что опять поймают тех, кто работает и налоги платит, но ошибаются.

У лектора Бизнес-школы Айвара Калниньша эта идея вызывает недоверие и «призыв стучать». По его словам, плательщик налогов хочет от государства что-нибудь получить взамен - ухоженные, отремонтированные дороги, возможность бесплатно посещать музеи, современный дизайн среды.

Еще по этой теме