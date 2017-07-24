Керис: забастовка семейных врачей - все более неясная

 

Фото: LETA

Правительство и Министерство здравоохранения предложили семейным врачам вариант, заслуживающий рассмотрения, считает руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис.

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Он сказал, что стороны могли достичь договоренности, но упустили эту возможность.

В настоящий момент забастовка семейных врачей привела к ситуации, когда продолжается повседневная работа «с небольшими оговорками», о которых достоверно не известно, законны ли они.

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Керис считает, что семейные врачи не являются работниками в классическом толковании закона, и в ситуацию должно вмешаться компетентное учреждение, например, Государственная инспекция по труду.

Акция протеста становится все более неясной и расплывчатой, добавил глава профсоюза.

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