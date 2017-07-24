Памятник Свободы на несколько месяцев окружат забором

В связи с обслуживанием памятник Свободы в Риге минимум на два месяца окружат забором, сообщает агентство ЛЕТА.

На этой неделе начались работы по обслуживанию памятника Свободы, на время которых монумент будет окружен забором со строительными лесами. Работы планируется проводить на протяжении трех месяцев, однако запланировано все завершить так, чтобы убрать леса быстрее.

«Процесс предусмотрен на три месяца, но цель - убрать леса по-возможности быстрее. Если начать работы в августе, тогда за месяц верхнуюю часть можно привести в порядок. В третьем месяце лесов уже может и не быть. Забор останется еще немного дольше, но леса уберут раньше», - рассказал главный специалист по реставрации Агентства памятников Иво Граудумс.

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В ходе обслуживания планируется провести «регулярные работы в целом, которые накапливаются с годами», - отметил Граудумс. Он пояснил, что во время обслуживания планируется отполировать звезды памятника, возобновить защитное покрытие, провести внутренние работы и ряд других работ.

Во время обслуживания люди попасть к памятнику не смогут.

Отметим, что на реставрацию и работы по обслуживанию памятника Свободы Министерство культуры из средств на непредвиденные расходы выделило 193 636 евро.

В последний раз подобные работы проводились в 2006 году. Ранее реставрационные работы проходили в два этапа - с 1980 по 1981 год и с 1998 по 2001 год. Регулярное обслуживание памятника обеспечивает рижское муниципальное агентство «Rīgas pieminekļu aģentūra».