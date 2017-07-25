Местные больницы теряют статус и пациентов

Сегодня правительство обсудит подготовленный Министерством здравоохранения концептуальный доклад о реформе системы здравоохранения, чтобы затем можно было закрепить включенные в него предложения конкретными правовыми актами, установив сроки их выполнения.

Минздрав надеется, что реформа решит важнейшие проблемы отрасли, снизит смертность в трудоспособном возрасте, повысит качество медицинских услуг, обеспечит стратегический подход к закупке услуг здравоохранения, точно определит роль самоуправлений в обеспечении услуг первичного здравоохранения, повысит зарплаты медикам.

Ведущая и движущая сила реформы - первичное здравоохранение, движителем которого являются семейные врачи. Однако ее продвижение уже буксует, хотя реформа еще не началась, и планируемая Минздравом модель идеальной практики семейного врача пока находится лишь на уровне идеи.

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Между тем забастовочный комитет, представляемы руководством Латвийской ассоциации семейных врачей, решил продлить забастовку до октября и ждет, что правительство выполнит их требования. (Latvijas avize)

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