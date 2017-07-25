Рижанин съел сосиски с червями: «Я рассчитывал, что мне выплатят компенсацию»

«6 июля в магазине Maxima я приобрел сосиски производства Rīgas miesnieks. Достаточно часто покупаю данную продукцию - употребляю их как в сыром, так и в варенном виде. Однако в этот раз в сосисках я обнаружил червей и личинок», - рассказал о неприятной ситуации читатель TVNET Раймонд. Ситуацию комментируют предприятие-производитель и Продовольственно ветеринарная служба.

Черви и личинки в сосисках завелись несмотря на то, что срок годности продукта был в норме - согласно информации на упаковке, мясные изделия можно было употреблять в пищу вплоть до 15 июля.

Фото: Читатель TVNET

Реклама

Читатель TVNET после своей неприятной находки решил поэкспериментировать - поместил сосиски в герметичную ёмкость и оставил в холодильнике на неделю. По словам Раймонда,

спустя 7 дней его ожидал ещё один сюрприз - паразиты прекрасно себя чувствовали.

Фото: Читатель TVNET

«Они тусовались по всей тарелке. Я начал думать, что в тех сосисках, которые я съел до этого не глядя, скорее всего, также были черви, и сейчас, возможно, они также тусуются внутри меня.

Ради интереса я посмотрел в интернете видео о паразитах - мне стало не по себе, захотелось поскорее попасть на приём к врачу, пройти обследование», - поделился эмоциями от пережитого рижанин.

Надеясь получить компенсацию, Раймонд обратился с жалобой на предприятие Rīgas miesnieks, которое входит в группу HKScan, и в Продовольственно ветеринарную службу.

«Я рассчитывал, что они оплатят мои издержки, связанные с посещением врача, но, к сожалению, получил от них ответ о том, что они не виноваты в произошедшем»,

- добавил мужчина.

Данное письмо имеется в распоряжении Русского TVNET.

«Скорее всего продукт мог испортиться из-за некачественно запечатанных швов упаковки, в результате чего паразиты в мясе могли появиться во время транспортировки или хранения», - ответила на претензии потребителя руководитель продуктовой безопасности HKScan Latvia Лаура Лемминга.

«В Продовольственно ветеринарной службе, в свою очередь, мне объяснили, что для того, чтобы решить конфликт между продавцом и покупателем, следует написать заявление, присоединив документ, подтверждающий то, что сделка действительно была совершена. Но чека у меня не было - я не взял его при покупке, т.к. не подозревал, что он может мне пригодиться», - рассказал Рймонд.

TVNET обратился за комментарием в Продовольственно ветеринарную службу.

Представители организации объяснили, что без чека о покупке конкретного продукта обойтись нельзя, потому как наличие чека - единственный способ доказать, что покупка действительно была совершена.

Выписки с банковского счета в данном случае недостаточно, потому что там не упомянуто, какие именно товары были приобретены.

«С чеком о покупке покупателю следует договариваться с магазином о компенсации», - прокомментировали в ПВД.

Еще по этой теме