Latvijas Pasts получили 63 мешка с испорченными посылками из Великобритании, доставленные самолетом - порталу «Apollo» сообщили в Latvijas Pasts.

В настоящий момент посылки перепаковывают, чтобы можно было идентифицировать их адресатов.

Испорченные посылки были получены авиарейсом вечером 24 июля. В каждом из 63 мешков находятся более десятка упаковок - как правило, из-за потускнения или намокания стало невозможно определить адресата.

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В связи с тем, что причины порчи посылок не известны, представители почты призывает адресатов обращаться к отправителям, если посылка из Великобритании не будет получена в течение месяца ( начиная с 24 июля).

По всем вопросам можно обращаться в сервис клиентов: 67008001, 27008001; e-pasts: info@pasts.lv.

Фото: Latvijas Pasts

Фото: Latvijas Pasts

Фото: Latvijas Pasts