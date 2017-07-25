В Пурвциемсе построят первый в Латвии Lidl. Ушаков постарается спасти деревья

Скандал с вырубкой деревьев в Пурвциемсе набирает обороты. Пока одни жители собирают подписи против вырубки клёнов, лип, елей, каштанов, берёз и рябины, другие делятся друг с другом слухами, что на месте деревьев появится магазин немецкой сети Lidl.

Несмотря на то, что изначально проектировщики упорно молчали, что же за супермаркет будет построен в месте, где в шаговой доступности расположен целый ряд торговых точек, на стенде, сообщающем о предстоящем строительстве, появилась информация, что в Пурвциемсе действительно откроется Lidl! Эту информацию подтвердил и мэр Риги Нил Ушаков, который пообещал постараться и сохранить деревья.

«Сегодня вместе с главой комитета среды и жилья Вячеславом Степаненко искали решения, как сохранить деревья на этом частном участке земли. Будем работать с авторами проекта и строителями. Думаю, деревья сохранить удастся. При этом, стоит отметит, что сам по себе магазин Lidl - не самое плохое, что могут открыть в микрорайоне. По крайней мере цены там очень доступные. Но и за деревьями присмотрим», - написал градоначальник на своей странице в Facebook.

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Отметим, что на данный момент число собранных против вырубки деревьев подписей уже превышает 500.

Фото: facebook.com/NilsUsakovs

Как уже писал Русский TVNET, в рижском микрорайоне Пурвциемс запланирована масштабная вырубка деревьев, территорию по адресу ул. Дзелзавас, 75Б собираются застраивать. Вместо клёнов, лип, елей, каштанов, берёз и рябины, которые радовали местных жителей на протяжении многих лет, скоро появится торговый центр. Рижане, проживающие в Пурвциемсе, возмущены - по их словам, магазинов в микрорайоне достаточно, а строительство нового повлечет за собой повышение уровня шума и ухудшение качества воздуха.

10 июля Комиссия по сохранению насаждений постановила - решение о вырубке шести клёнов, двенадцати лип, трёх елей, пяти берёз, одной рябины, ивы и каштана должно быть принято в ходе публичного обсуждения, которое проходит в период с 13 по 26 июля.

На месте зелёных насаждений, где местные любят гулять с детьми и животными, уже появился план нового торгового центра.

Однако жители микрорайона выступают категорически против данного строительства - на их взгляд, это не только лишит их возможности прогулок на свежем воздухе, но и ухудшит качество воздуха.

Кроме того, торговых мест в микрорайоне достаточно - прямо через дорогу есть продуктовый магазин Rimi, а на расстоянии 10 минут ходьбы находятся Mego, Maxima, Rimi, Aibe, SuperNetto.

Ранее юрист неправительственной организации IMPACT 2040 Анита Лайма Ланцмане высказывала опасения, что экспансия Lidl создаст угрозу местному региональному рынку, и утверждала, что компания в 2010 и 2016 годах на льготных условиях получила от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) займ для развития сети в Средней и Восточной Европе. Правда, сам Lidl опровергал эти утверждения, заявив, что сеть и дочерняя компания Schwartz Group кредит получили на рыночных условиях, сообщает BNS.

Ланцмане также утверждала, что в магазинах Lidl можно найти продукты, в маркировке которых некорректно указана требуемая в ЕС информация, а продукция местных производителей принимается в незначительных объемах. В литовском подразделении Lidl указали, что местная продукция на полках магазинов уже выросла в 20% в прошлом году до 24% в этом.

Представители компании подтверждали, что в 2018 году планируют начать работу в Сербии, но ее недавно ничего не говорили о Латвии и Эстонии.

В Литву Lidl пришел в начале июня прошлого года, сейчас в стране работает 30 магазинов сети.

Напомним, совсем недавно из Латвии ушла финская сеть супермаркетов Prisma.

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