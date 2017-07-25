В будущем на регистрацию брака можно будет подать электронное заявление

Правительство поручило сегодня Минюсту начать подготовку к тому, чтобы в дальнейшем на регистрацию брака можно было подать электронное заявление.

Это облегчит подачу заявлений тем людям, которые по какой-либо причине не могут явиться в ЗАГС лично.

Инициатива содержит в себе ряд рисков, поэтому решено, что подавать заявления таким образом смогут граждане и неграждане Латвии, но не иностранные граждане.

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Также планируется использовать электронную подпись, чтобы обеспечить защиту и достоверность личных данных.