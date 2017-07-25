В среду будет очень тепло, но пройдут дожди

 

Фото: AFP/Scanpix

К Латвии с юга приближается циклон, под влиянием которого в среду ожидается преимущественно облачная погода, немного усилится ветер, пройдут дожди, возможны и грозы, сообщает агентство ЛЕТА.

В ночь на среду дождь возможен на юге страны, особенно на юго-востоке, где осадки могут быть очень обильными. С утра и днем зона осадков пересечет всю страну и принесет небольшие дожди.

Наибольший риск грозовых ливней - в среду во второй половине дня и вечером в юго-восточных районах.

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Порывы восточного, северо-восточного ветра в Видземе и Курземе усилятся до 13 метров в секунду, немного сильнее ветер будет на севере Курземе.

Под влиянием циклона ночь станет самой теплой с 12 июля - минимальная температура воздуха составит +11..+17 градусов. В течение дня воздух прогреется до +19..+25 градусов, но местами в Латгале может потеплеть и до +27 градусов.

В Риге в среду будет облачно, возможен небольшой дождь, ожидается умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью не будет опускаться ниже отметки в +15 градусов, а днем - ниже +20 градусов.

Сильный дождь достиг Риги

Фото: Сильный дождь достиг Риги0


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