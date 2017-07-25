Известно, кто сменит Логинова в Рижском свободном порту

 

Фото: Agnese Gulbe / LETA

28 июля правление Рижского свободного порта рассмотрит вопрос об утверждении Ансиса Зелтиньша на должности управляющего Рижским портом, сообщил советник председателя правления порта Андриса Америкса Марек Гайлитис.

Еще по этой теме

14 июля министр сообщения Улдис Аугулис после встречи с Зелтиньшем сообщил, что согласует его утверждение на должности.

Кандидатуру выдвинула конкурсная комиссия после оценки 24 претендентов.

Реклама

Зелтиньш родился в 1975 году, получил степень бакалавра/магистра морского транспорта в Латвийской морской академии и степень магистра менеджмента в Салфордском университете в Великобритании.

Должность управляющего Рижским свободным портом освободилась после того как 10 марта ее по собственному желанию оставил Леонид Логинов, руководивший портом с 1998 года.

Еще по этой теме
Рижский свободный порт: дела идут неважно, а у Логинова - наоборот

Рижский свободный порт: дела идут неважно, а у Логинова - наоборот

Суд оправдал Логинова и Печакса

Суд оправдал Логинова и Печакса

Управляющий Рижским портом Леонид Логинов решил уйти с должности

Управляющий Рижским портом Леонид Логинов решил уйти с должности


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания дочери Wo&Men

Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания дочери

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях Showbiz

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

Скончалась ведущая «Первого канала» Елена Миронова Showbiz

Скончалась ведущая «Первого канала» Елена Миронова

Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO Hi-Tech

Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO

Ученые назвали опасность долгого вождения Hi-Tech

Ученые назвали опасность долгого вождения

Назначения

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 