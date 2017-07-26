В Риге гостил знаменитый корабль Balmoral, повторивший путь «Титаника»

 

Фото: facebook

Во вторник, 25 июля, в Рижском пассажирском порту пришвартовался круизный корабль Balmoral. Судно знаменито тем, что повторило неоконченный маршрут Саутгемптон -- Нью-Йорк печально известного «Титаника».

8 апреля В 2012 году пассажирское судно Balmoral совершило исторический рейс по маршруту знаменитого океанского лайнера «Титаник».

В время мемориального круиза, на борту был максимально воссоздан дух первоклассногопутешествия начала ХХ века. На Balmorale, в отличие от «Титаника», третьего класса нет по определению, да и билеты в этот круиз стоили значительно дешевле, чем 100 лет назад.

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В 1912 году самая скромная каюта первого класса стоила 1800 фунтов стерлингов, а самая дорогая - 68000 фунтов. Круиз на Balmoral обошелся желающим в пределах 2500-8000 фунтов за каюту.

Катастрофа лайнера «Титаник» произошла 14 апреля 1912 года, из 2207 человек спаслось лишь 706 пассажиров.

Обидно, что не дожила до этого события последняя пассажирка затонувшего лайнера Миллвина Дин. Она скончалась в Великобритании на 98-м году жизни 1 июня 2009 года.


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