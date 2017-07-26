Эмоциональный рассказ очевидца: Женщина утонула, полицейский наблюдал, «скорая» заблудилась

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

«Мальчик стоял в море и смотрел на тело своей матери. «Tur ir mana mamma», - повторял он. В нескольких метрах от страшного происшествия загорали отдыхающие. Кто-то расслышал слова «Помогите!» и начал вызывать скорую...», - рижанка, ставшая свидетельницей трагической гибели женщины, рассказывает о бездействии спасателей и полиции, неоперативности «скорой» помощи. «Побудит ли смерть женщины найти ответ на многие вопросы, или она станет очередным несчастным случаем в нашей стране?», - написала в редакцию Русского TVNET Наталья, которая никогда не сможет забыть то, что ей пришлось пережить на минувших выходных.

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"А ведь всё могло быть хорошо! Вот уже несколько дней подряд мы с друзьями постоянно думаем об этом, снова и снова прокручивая в памяти события того страшного дня... В субботу, 22 июля, мы отдыхали на пляже в Гарупе. Уже собирались уходить, но сначала решили искупаться. И вот уже в воде, довольно далеко (но не глубоко) от берега, я увидела подростка, который стоял, смотрел в море и молчал.

Признаться, сначала хотела пройти мимо, но вспомнив недавнюю потерю мальчика Вани, решила подойти и спросить, что случилось. «Tur ir mana mamma», – сказал мальчик и показал на море.

Я посмотрела и увидела, как мне показалось, плавающее тело и начала кричать своему молодому человеку, что там женщина. Мальчика попросила идти на берег и просить отдыхающих вызвать скорую помощь. Женщина не двигалась, её тело постоянно отбрасывало волной.

Я начала плыть к ней, но вскоре поняла, что не справлюсь, так как очень плохо плаваю. Молодой человек уже был рядом с ней, но понимал, что один он не справится.

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Я начала кричать и махать руками. Кричала друзьям, мол, помогите, они махали в ответ, не понимая, что случилось что-то страшное и это не просто приветствие с моей стороны. Но вскоре отдыхающая женщина по соседству расслышала, что я кричу «Помогите!» и наш друг побежал на помощь. Девушка на берегу вызвала скорую и пыталась объяснить, где находится пляж.

Мальчик тихо просил о помощи со словами «Palīdziet». Но люди не обращали внимания на него, загорали и продолжали общаться между собой. А он смотрел в море и тихо плакал.

Ну как так? Ведь совсем недавно мы оплакивали потерю пятилетнего Вани из Лиепаи, осуждали безразличие окружающих и вот, пожалуйста, снова мы, люди, безразличны! Я не знала, что говорить подростку в такой ситуации. Мальчик был в шоке, ему было страшно, он плакал и произносил «Mamma»...

Подумала, что нужно найти его родственников, пыталась узнать, были ли они с мамой одни на пляже или с папой, бабушкой. Он даже не понимал, что я хочу от него, смотрел, как тело его мамы выносят из воды. Но в какой-то момент смог «услышать» меня, посмотрев по сторонам, понял, что не знает, где находятся их вещи. Мы попробовали сориентироваться и вскоре нашли дядю и двоюродного брата мальчика. Я осталась с детьми, дядя пошёл к женщине.

Мальчик сел, поджав коленки. Я поняла, что не знаю, как нужно действовать в таких ситуациях. Решила, что лучшее будет попытаться говорить с ним о чём угодно, только не о том, что происходит в данный момент.

Спрашивала про школу, про любимые книги... он отвечал, казалось, что он держался, но как только заканчивались вопросы, он снова возвращался в происходящий ужас c вопросом: «Kad atbrauks neatliekamā medicīniskā palīdzība?".

В то время на пляже люди пытались помочь его маме. Из присутствующих ни у кого не оказалось медицинского образования. Подруга позвонила проконсультироваться со своей мамой, она у нее медик, в то время как мой парень и еще одна женщина оказывали первую помощь.

Кто-то пытался помочь советом, кто-то с интересом смотрел и проходил мимо. Одна женщина (со слов очевидцев, медик) посмотрела на происходящие, сделала вслух выводы, что здесь уже ничего не поделать и спокойно ушла. Но те, кто оказывали помощь, не остановились.

Звонили в Вецаки в спасательную службу, просили прислать помощь, приехать на лодках, на что получили ответ – бензина нет. Вот так просто – нет бензина и точка.

Общались со скорой и пытались объяснить, что подъезда нет к пляжу, нужно с другой стороны подъехать, а потом ехать по самому пляжу. Скорая петляла и не понимала, как добраться.

Женщину сменил мужчина, они дальше продолжали оказывать первую помощь.

Через час приехал супруг бедной женщины, и дядя повёл детей домой. Час?! Где же скорая помощь? Полиция? Спасатели? Никого.

Вскоре подъехал полицейский на квадрацикле. Все «налетели» на него, прося поехать к медикам навстречу и привезти их. Он уехал. Из леса не спеша вышли ещё двое полицейских. Один из них подошёл к женщине и встал рядом.

- Умеете делать? – спросил Игорь у полицейского, продолжая массировать сердце женщины.

- Вы всё правильно делаете, - ответил тот и продолжил стоять рядом.

Может он не понял, что эти обычные люди не особо умеют оказывать первую помощь, может он не понял, что они просто устали, может он, так же, как и мы, был не готов и напуган, но со стороны правоохранительных органов физической помощи не последовало.

Из леса появился полицейский на квадрацикле и начал привозить по одному медику с оборудованием. Все расступились от тела, отвечали на вопросы, надеялись и молились, но, увы... Молодая мама больше не вернётся домой. Врачи констатировали смерть.

Люди разошлись, тело накрыли голубым пакетом и только «горем убитый» супруг остался рядом с телом своей жены на берегу моря.

Мы решили поделиться этой историй, потому что эта потерянная жизнь не только горе одной семьи. Это нечто большое, это неготовность со стороны государства защитить и прийти на помощь жителям страны. Это социальная проблема безразличия. Это какой-то неправильный инстинкт – «Меня это не касается, пройду мимо».

Возможно действия людей, которые пытались помочь, изначально не имели большого смысла. Но эти люди пытались помочь, не прошли мимо. И кто знает, как всё могло бы обернуться для мальчика, если бы ему просто не задали вопрос «Что случилось?»...

Страшно и больно от того, насколько некомпетентны службы спасения нашей страны. Задайте себе вопросы: Почему к пляжу в Гарупе нет подъезда для машин, почему нет даже плана подъезда? Почему спасательные службы сразу не могли доставить медиков так, как это сделали спустя час?

Почему в мире технологий скорая помощь не может определить место под названием Гарупе, чтобы незамедлительно выехать на вызов?

Почему, на первый взгляд, оборудованный пляж невозможно найти? Почему нет никаких табличек с номерами спасателей или с ориентирами местоположения? Почему полиция растеряна и не знает, что делать? Почему бензин в лодках на ближайшей спасательной службе закончился?

Почему мы не знаем никаких знаков руками, которые дали бы понять людям на суше, что кто-то тонет? Может ли житель Гарупе или приезжий гость чувствовать себя в безопасности? Побудит ли смерть женщины местное самоуправление задаться этими вопросами? Или это смерть будет очередным несчастным случаем в нашей стране?

Почему мы проходим мимо плачущего ребёнка? Почему нас, людей, не учит жизнь?

Сколько горе ещё нужно пережить, чтобы в следующий раз просто не пройти мимо и попробовать сделать то, что в наших силах?

Люди, будьте добрее и внимательнее. Мы настолько закрылись и думаем, что важны только я сам и те, кто со мной, что просто разучились даже о помощи просить, как этот мальчик, потерявший маму".

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