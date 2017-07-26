«Русские тут играть не будут»: Клуб запретил выступать музыканту из России

Борьба с российской пропагандой и «мягкой властью Кремля» берет все новые высоты. Так, на днях администрация елгавского заведения Melno Cepurīšu Balerija ответила категорическим отказом в предоставлении площадки для выступления известного российского артиста эмбиентной электронной музыки Fjordwalker. Поводом для отказа стала страна проживания музыканта, сообщил в социальной сети Facebook организатор Дарий Корякин.

Само заведение позиционирует себя как «бар-культурный центр, предлагающий альтернативу остальным популярным развлекательным заведениям города». Как отмечается в описании на сайте,

Melno Cepurīšu Balerija предлагает площадку для живых концертов местных и зарубежных групп, выступлений стендап-комиков, экспериментальных театральных постановок и «многого другого». Впрочем, «многое другое» кончается там, где начинается политика.

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Как оказалось, артистам из Российской Федерации путь на сцену Melno Cepurīšu Balerija заказан. В этом на своем опыте убедился рижанин Дарий Корякин, пытавшийся познакомить елгавскую публику с российским композитором электронной музыки Fjordwalker.

«На самом деле, меня очень разозлил один момент. Значит, представим, есть талантливый музыкант из России, который выступает по всему миру.

И тут он решил выступить в Елгаве и ему отвечают — типа, из-за Украинского конфликта русские тут играть не будут. Серьезно?»,

— написал в Facebook Корякин.

Свой пост рижанин сопроводил скриншотами переписки с администрацией клуба.

Фото: скриншот

«Привет! С начала русско-украинского конфликта мы не принимаем каких-либо русских команд. Янка».

Фото: скриншот

«Не валяй дурака. Я не хочу беспокоиться из-за реакции моей публики на русские группы, которые играют в моем заведении. Так что извини, я отказываюсь от твоего предложения. Янка».

Стоит отметить, что творчество Fjordwalker абсолютно аполитично и представляет собой легкий чиллаут в стиле американцев Tycho.

Русский TVNET обратился за комментарием к представителям Melno Cepurīšu Balerija.

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