«Русские тут играть не будут»: Клуб запретил выступать музыканту из России (+комментарий)

Борьба с российской пропагандой и «мягкой властью Кремля» берет все новые высоты. Администрация елгавского заведения Melno Cepurīšu Balerija ответила категорическим отказом в предоставлении площадки для выступления известного российского артиста эмбиентной электронной музыки Fjordwalker. Поводом для отказа стала страна проживания музыканта, сообщил в социальной сети Facebook организатор Дарий Корякин.

Само заведение позиционирует себя как «бар-культурный центр, предлагающий альтернативу остальным популярным развлекательным заведениям города». Как отмечается в описании на сайте,

Melno Cepurīšu Balerija предлагает площадку для живых концертов местных и зарубежных групп, выступлений стендап-комиков, экспериментальных театральных постановок и «многого другого». Впрочем, «многое другое» кончается там, где начинается политика.

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Как оказалось, артистам из Российской Федерации путь на сцену Melno Cepurīšu Balerija заказан. В этом на своем опыте убедился рижанин Дарий Корякин, пытавшийся познакомить елгавскую публику с российским композитором электронной музыки Fjordwalker.

«На самом деле, меня очень разозлил один момент. Значит, представим, есть талантливый музыкант из России, который выступает по всему миру.

И тут он решил выступить в Елгаве и ему отвечают — типа, из-за Украинского конфликта русские тут играть не будут. Серьезно?»,

— написал в Facebook Корякин.

Свой пост рижанин сопроводил скриншотами переписки с администрацией клуба.

Фото: скриншот

«Привет! С начала русско-украинского конфликта мы не принимаем каких-либо русских команд. Янка. Не валяй дурака. Я не хочу беспокоиться из-за реакции моей публики на русские группы, которые играют в моем заведении. Так что извини, я отказываюсь от твоего предложения. Янка».

Стоит отметить, что творчество Fjordwalker абсолютно аполитично и представляет собой легкий чиллаут в стиле американцев Tycho.

От редакции: Русский TVNET связался с владельцем заведения Melno Cepurīšu Balerija Янисом Цирсисом, который подтвердил, что

данная переписка с музыкантами является подлинной, однако проходила ещё в 2016 году.

Непонятно, почему организатор решил обнародовать её лишь сегодня.

В разговоре с Русским TVNET Цирсис рассказал, что

позиция «не сотрудничать с российскими музыкантами» связана с негативным опытом -

в то время, когда между Украиной и Россией начался конфликт, в заведении выступала российская группа, которая во время своего перформанса пропагандировала политику Кремля и восхваляла Путина.

Для владельца заведения в первую очередь важно то, чтобы все посетители заведения чувствовали себя комфортно, могли отдохнуть, не вступая в какие-либо политические дебаты. Именно так в переписке он и мотивировал свой отказ о сотрудничестве.

Фото: скриншот

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