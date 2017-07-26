«Русские тут играть не будут»: Клуб запретил выступать музыканту из России (+комментарий)

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

 

Борьба с российской пропагандой и «мягкой властью Кремля» берет все новые высоты. Администрация елгавского заведения Melno Cepurīšu Balerija ответила категорическим отказом в предоставлении площадки для выступления известного российского артиста эмбиентной электронной музыки Fjordwalker. Поводом для отказа стала страна проживания музыканта, сообщил в социальной сети Facebook организатор Дарий Корякин.

Само заведение позиционирует себя как «бар-культурный центр, предлагающий альтернативу остальным популярным развлекательным заведениям города». Как отмечается в описании на сайте,

Melno Cepurīšu Balerija предлагает площадку для живых концертов местных и зарубежных групп, выступлений стендап-комиков, экспериментальных театральных постановок и «многого другого». Впрочем, «многое другое» кончается там, где начинается политика.

Реклама

Как оказалось, артистам из Российской Федерации путь на сцену Melno Cepurīšu Balerija заказан. В этом на своем опыте убедился рижанин Дарий Корякин, пытавшийся познакомить елгавскую публику с российским композитором электронной музыки Fjordwalker.

«На самом деле, меня очень разозлил один момент. Значит, представим, есть талантливый музыкант из России, который выступает по всему миру.

И тут он решил выступить в Елгаве и ему отвечают — типа, из-за Украинского конфликта русские тут играть не будут. Серьезно?»,

— написал в Facebook Корякин.

Свой пост рижанин сопроводил скриншотами переписки с администрацией клуба.

Фото: скриншот

«Привет! С начала русско-украинского конфликта мы не принимаем каких-либо русских команд. Янка. Не валяй дурака. Я не хочу беспокоиться из-за реакции моей публики на русские группы, которые играют в моем заведении. Так что извини, я отказываюсь от твоего предложения. Янка».

Стоит отметить, что творчество Fjordwalker абсолютно аполитично и представляет собой легкий чиллаут в стиле американцев Tycho.

От редакции: Русский TVNET связался с владельцем заведения Melno Cepurīšu Balerija Янисом Цирсисом, который подтвердил, что

данная переписка с музыкантами является подлинной, однако проходила ещё в 2016 году.

Непонятно, почему организатор решил обнародовать её лишь сегодня.

В разговоре с Русским TVNET Цирсис рассказал, что

позиция «не сотрудничать с российскими музыкантами» связана с негативным опытом -

в то время, когда между Украиной и Россией начался конфликт, в заведении выступала российская группа, которая во время своего перформанса пропагандировала политику Кремля и восхваляла Путина.

Для владельца заведения в первую очередь важно то, чтобы все посетители заведения чувствовали себя комфортно, могли отдохнуть, не вступая в какие-либо политические дебаты. Именно так в переписке он и мотивировал свой отказ о сотрудничестве.

Фото: скриншот

Еще по этой теме
«»Путинизм» среди русских в Латвии более крутого замеса, чем в самой РФ»

«»Путинизм» среди русских в Латвии более крутого замеса, чем в самой РФ»

Педагог: русские должны смириться

Педагог: русские должны смириться

Скромные соседи оказались русскими шпионами

Скромные соседи оказались русскими шпионами


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Aizkraukle, 13500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 265000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR

reklama.vesti.lv

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018» Showbiz

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018»

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом! Wo&Men

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом!

В Китае 400 пенсионерок пришли на конкурс бикини Hi-Tech

В Китае 400 пенсионерок пришли на конкурс бикини

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус Hi-Tech

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус

«Фестивали разные, а рожи те же!»:Stand Up посмеялся над Юрмалой Showbiz

«Фестивали разные, а рожи те же!»:Stand Up посмеялся над Юрмалой

Политика

Культура

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
http://alkoutlet.lv

Темы

 