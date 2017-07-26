Вино, пиво и текила: что предлагают трехлеткам производители игрушечного холодильника?

Мамочка купила своей четырехлетней дочурке игрушечную кухню, однако, открыв дверцу холодильника, потеряла дар речи - его полки были заполнены различного вида алкогольными напитками. «О чем только думают производители, и как мне пояснить четырехлетнему ребенку, что это такое» спрашивает женщина на одном из дискуссионных форумах.

У игрушечного холодильника несколько полок, наполненные различными продуктами питания, однако, достаточно большая часть изображения отведена напиткам сомнительного происхождения. На бутылках не видны названия или любые другие признаки, что напитки на самом деля являются алкоголем. Но все опрошенные передачей Bez Tabu отметили, что в холодильнике изображены спиртные напитки, а

бармен рассмотрел в рисунке коньяк, текилу, пиво, белое и красное вино.

Директор департамента поддержки семьи Аманда Вея, осмотрев игрушку отметила, что алкогольным напиткам отведена слишком большая честь. Более того, закон о защите прав детей гласит, что необходимо воспитывать в детях негативное отношение к спиртным напиткам.

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«Конечно, такая игрушка вызывает любопытство у детей о том, что такое алкоголь и какую роль они играет. Все это может привести к неправильному представлению об алкоголе и его использовании» - считает Аманда Вея.

На упаковке написано, что игрушка предназначена для детей, достигших трехлетнего возраста. Производитель холодильника - Китай, с маркировкой CE, которая удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза.

Центр защиты прав потребителей ежегодно особое внимание придает безопасности игрушек. Правда, центр не оценивает этические аспекты игрушки, а лишь безопасность, чтобы они не содержали мелкие детали и опасные материалы.

Видео можно посмотреть перейдя по ссылке:

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