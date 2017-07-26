Вино, пиво и текила: что предлагают трехлеткам производители игрушечного холодильника?

Скриншот с видео Bez Tabu
 

Скриншот с видео Bez Tabu. Фото: скриншот

Мамочка купила своей четырехлетней дочурке игрушечную кухню, однако, открыв дверцу холодильника, потеряла дар речи - его полки были заполнены различного вида алкогольными напитками. «О чем только думают производители, и как мне пояснить четырехлетнему ребенку, что это такое» спрашивает женщина на одном из дискуссионных форумах.

У игрушечного холодильника несколько полок, наполненные различными продуктами питания, однако, достаточно большая часть изображения отведена напиткам сомнительного происхождения. На бутылках не видны названия или любые другие признаки, что напитки на самом деля являются алкоголем. Но все опрошенные передачей Bez Tabu отметили, что в холодильнике изображены спиртные напитки, а

бармен рассмотрел в рисунке коньяк, текилу, пиво, белое и красное вино.

Директор департамента поддержки семьи Аманда Вея, осмотрев игрушку отметила, что алкогольным напиткам отведена слишком большая честь. Более того, закон о защите прав детей гласит, что необходимо воспитывать в детях негативное отношение к спиртным напиткам.

Реклама

«Конечно, такая игрушка вызывает любопытство у детей о том, что такое алкоголь и какую роль они играет. Все это может привести к неправильному представлению об алкоголе и его использовании» - считает Аманда Вея.

На упаковке написано, что игрушка предназначена для детей, достигших трехлетнего возраста. Производитель холодильника - Китай, с маркировкой CE, которая удостоверяет, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза.

Центр защиты прав потребителей ежегодно особое внимание придает безопасности игрушек. Правда, центр не оценивает этические аспекты игрушки, а лишь безопасность, чтобы они не содержали мелкие детали и опасные материалы.

Видео можно посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Vīns, alus un tekila – trīsgadniekiem paredzēts rotaļu ledusskapis! Jaunās paaudzes rotaļlietas?


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 44900 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Aizkraukle, 13500 EUR
Дом
Дом, Jaunolaine, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания дочери Wo&Men

Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания дочери

К Земле приближается смертоносная комета Hi-Tech

К Земле приближается смертоносная комета

Котенок с забавным рисунком на мордочке умилил мир Wo&Men

Котенок с забавным рисунком на мордочке умилил мир

ФОТО: Что осталось за кулисами закрытия фестиваля Вайкуле Showbiz

ФОТО: Что осталось за кулисами закрытия фестиваля Вайкуле

Даже не огонь, а пожар! Фото звезды «Интернов» всколыхнуло Сеть Wo&Men

Даже не огонь, а пожар! Фото звезды «Интернов» всколыхнуло Сеть

Дети

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 