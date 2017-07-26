Делегация из Китая прибыла в Ригу за медицинским опытом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Martin Schutt / DPA

Во вторник, 24 июля, восстановленный филиал SIA Rīgas veselības centrs (RVC) «Ильгюциемс» посетила делегация из Национального министерства здоровья и планирования семьи Китая под руководством вице-министра Ma Xiaowei.

Визит китайской делегации был направлен как на изучение принципов первичной медпомощи, так и работы с матерями и детьми, а также в целях создания меморандума о сотрудничестве и возможных совместных планов действий с Министерством здравоохранения Латвийской Республики.

Представителей делегации Национального министерства здоровья и планирования семьи Китая интересовало, как создается плата за амбулаторные услуги, как образовывается зарплата семейных врачей и специалистов, а также государственное и частное финансирование в секторе амбулаторных услуг.

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