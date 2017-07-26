Вдогонку за летом: вчера в больницы были доставлены перегревшиеся на солнце

Вчера в больницы были доставлены четыре человека, перегревшихся на солнце, сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуиня.

От жары во вторник пострадали люди в возрасте от семи лет до 51 года. Почти все они получили перегрев, долго находясь на солнце, а одному человеку стало плохо в транспорте.

В больницу вчера был доставлен также 40-летний мужчина, начавший тонуть во время купания в море. Его спас оказавшийся неподалеку на берегу мужчина.

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В Земгале 10-летний мальчик упал с двухметровой рампы в скейт-парке. С травмами он был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки СНМП получила 1140 вызовов, 234 из них связаны с различными травмами.