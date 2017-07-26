«Clean R» закончило вывоз отходов с нелегальной свалки в Юрмале

 

Фото: LETA

ООО «Clean R» закончило вывоз отходов с территории пострадавшей от пожара нелегальной свалки отходов в Юрмале на Вентспилсском шоссе, 47, сообщили агентству ЛETA представители предприятия.

Завтра, 27 июля, в 12.00 в Юрмале предприятие созывает пресс-конференцию, на которой подробнее расскажет о проделанной работе.

5 июля выигравшее объявленный Государственной службой окружающей среды ООО «Clean R» приступило к выполнению работ по расчистке территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале.

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Фото: В Юрмале приводят в порядок нелегальную свалку0

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Фото: Пожар повышенной опасности в Юрмале1

Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня.

Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 тыс. квадратных метров.

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Фото: Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара0

Предприятие «Prima M», которому принадлежит свалка, отказалось расчищать ее территорию, сославшись на отсутствие необходимых средств.

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