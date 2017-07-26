«Clean R» закончило вывоз отходов с нелегальной свалки в Юрмале

ООО «Clean R» закончило вывоз отходов с территории пострадавшей от пожара нелегальной свалки отходов в Юрмале на Вентспилсском шоссе, 47, сообщили агентству ЛETA представители предприятия.
Завтра, 27 июля, в 12.00 в Юрмале предприятие созывает пресс-конференцию, на которой подробнее расскажет о проделанной работе.
5 июля выигравшее объявленный Государственной службой окружающей среды ООО «Clean R» приступило к выполнению работ по расчистке территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале.
Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня.
Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 тыс. квадратных метров.
Предприятие «Prima M», которому принадлежит свалка, отказалось расчищать ее территорию, сославшись на отсутствие необходимых средств.Еще по этой теме