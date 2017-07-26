«Clean R» закончило вывоз отходов с нелегальной свалки в Юрмале

ООО «Clean R» закончило вывоз отходов с территории пострадавшей от пожара нелегальной свалки отходов в Юрмале на Вентспилсском шоссе, 47, сообщили агентству ЛETA представители предприятия.

Завтра, 27 июля, в 12.00 в Юрмале предприятие созывает пресс-конференцию, на которой подробнее расскажет о проделанной работе.

5 июля выигравшее объявленный Государственной службой окружающей среды ООО «Clean R» приступило к выполнению работ по расчистке территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале.

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Aizvērt В Юрмале приводят в порядок нелегальную свалку Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET











































Aizvērt Пожар повышенной опасности в Юрмале Reinis Vilnis Baltiņš, Syndicate Frames Reinis Vilnis Baltiņš, Syndicate Frames Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieka foto Aculiecinieks Aculiecinieks Reinis Vilnis Baltiņš, Syndicate Frames







Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня.

Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 тыс. квадратных метров.

































Aizvērt Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis







Предприятие «Prima M», которому принадлежит свалка, отказалось расчищать ее территорию, сославшись на отсутствие необходимых средств.

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