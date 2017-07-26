Вейонис присвоил командующему НВС звание генерал-лейтенанта

Леонид Калниньш
 

Леонид Калниньш. Фото: Ieva Čīka / LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня присвоил командующему Национальными вооруженными силами (НВС) Леониду Калниньшу звание генерал-лейтенанта, сообщили в канцелярии президента.

Присвоить звание предложил министр обороны Раймонд Бергманис, чтобы отметить успешную работу Калниньша на посту командующего в течение полугода.

Вейонис отметил, что Калниньш заслужил уважение военнослужащих, а также успешно сотрудничал с коллегами из союзных стран, обеспечив дислокацию в Латвии многонационального батальона НАТО.

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Калниньш был утвержден на посту командующего НВС 22 декабря прошлого года, вступил в должность 27 января, а в армии служит с 1997 года.


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