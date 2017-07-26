В канале Зундас обнаружено пятно нефтепродуктов площадью 200 кв. метров

В среду в канале Зундас образовалась пятно нефтепродуктов площадью 200 квадратных метров, рассказала TVNET представитель Пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

Она пояснила, что в 10:34 был получен вызов на канал Зундас в Риге, где в водоеме видно пятно неизвестного происхождения.

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Оказалось, что это разлив нефтепродуктов и его площадь составляет 200 кв. метров. В канале между мостами установлены абсорбирующие бонны с обеих сторон от пятна.

Также был осмотрен весь Агенскалнский залив, однако источник утечки так и не был обнаружен.

О произошедшем проинформирована Государственная служба среды.