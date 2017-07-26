В канале Зундас обнаружено пятно нефтепродуктов площадью 200 кв. метров

В среду в канале Зундас образовалась пятно нефтепродуктов площадью 200 квадратных метров, рассказала TVNET представитель Пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.
Она пояснила, что в 10:34 был получен вызов на канал Зундас в Риге, где в водоеме видно пятно неизвестного происхождения.
@ugunsdzeseji Kādam, kaut kas iztecējis.. pic.twitter.com/TgwiRnEFKS— Aivis Mežals (@AivisMezals) July 26, 2017
Оказалось, что это разлив нефтепродуктов и его площадь составляет 200 кв. метров. В канале между мостами установлены абсорбирующие бонны с обеих сторон от пятна.
Также был осмотрен весь Агенскалнский залив, однако источник утечки так и не был обнаружен.
О произошедшем проинформирована Государственная служба среды.