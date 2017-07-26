Синоптики предупреждают о сильных грозах в ближайшие часы

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в ближайшие три часа местами в Латвии ожидаются сильные грозы, сообщает агентство ЛЕТА.
Синоптики указывают, что грозы будут сопровождаться сильными ливнями.
Как уже писал Русский TVNET, вечером в среду и в ночь на четверг начиная с юго-востока во многих районах Латвии ожидаются грозы и туман.
Количество осадков местами может превысить 20 литров на квадратный метр.
В четверг в течение облачность уменьшится и сохранится лишь на севере страны.
Температура ночью и утром составит +14..+18 градусов, во второй половине дня от +18..+21 на севере страны до +22..+25 на остальной территории.