Синоптики предупреждают о сильных грозах в ближайшие часы

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в ближайшие три часа местами в Латвии ожидаются сильные грозы, сообщает агентство ЛЕТА.

Синоптики указывают, что грозы будут сопровождаться сильными ливнями.

Как уже писал Русский TVNET, вечером в среду и в ночь на четверг начиная с юго-востока во многих районах Латвии ожидаются грозы и туман.

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Количество осадков местами может превысить 20 литров на квадратный метр.

В четверг в течение облачность уменьшится и сохранится лишь на севере страны.

Температура ночью и утром составит +14..+18 градусов, во второй половине дня от +18..+21 на севере страны до +22..+25 на остальной территории.


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