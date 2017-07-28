Маршрут на выходные: на старой мельнице, в Валмиере и в грибном лесу

Праздник на мельнице в Арайши и вечерний концерт в археологическом парке, празднование дня города в Валмиере, оперный фестиваль в Сигулде и джазовый фестиваль в Риге - есть из чего выбирать! Главное, чтобы погода не подвела. Впрочем, легкому субботнему дождичку некоторые смогут даже порадоваться. Ведь вслед за грибными дождями придет и грибная пора, она не за горами...

Старая мельница - все перемелется

Праздник хлеба на старой мельнице в Арайши из года в год приглашает на праздник вкусного хлеба туристов и знатоков латышских традиций. Выпечка настоящего ржаного хлеба - искусство, навыки передаются из поколения в поколение. Чтобы правильный хлеб испечь нужны знания особых секретов и премудростей. Особенно тем, кто печет караваи в старинной «дедовой» печи.

Реклама

Хлебопеки разных поколения собираются в Арайши, чтобы поделиться друг с другом опытом, а также себя показать и на других посмотреть Ну, а заодно и потенциальным клиентам понравиться. Может быть, замечали, как много людей теперь приходит за хлебом домашней выпечки на ярмарки и на субботний базарчик?

По ценам такой хлеб - деликатес! Но разве можно сравнить его с тем фабричной выпечки продуктом, что полежав дома денек-другой уже покрывается плесенью?..

Хлебопеки гордятся домашней выпечки караваями. Фото: Эдийс Паленс, LETA

Мастера-хлебопеки небольшими партиями выпекают и хлеб, и сдобу. И - разумеется! - делают хлеб не только по бабушкиным рецептам.

Ведь вкус хлеба и вкусовые предпочтения людей меняются, много невиданных прежде рецептов появилось и стали популярны уже и в наши дни.

Так что на празднике в Арайши можно будет отведать самую разнообразную продукцию. Хлеб, выпекаемый по соседству - в Аматской и других волостях - тоже сюда привезут.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробности о празднике хлеба

По традиции на празднике хлеба в Арайши чествуют июльских именинников — Екаба и Анну — в их честь песни поют, мастерство и ремесло мельников нахваливают, в старые ритуальные игры играют.

Из года в год праздник привлекает большое количество туристов. Ведь мельница в Арайши — единственная в Латвии! - стоит на том самом месте, где ее когда-то поставили и оборудова так же, как в старину.

Сама мельница живописная - она ветряная, голландского типа, стоит на холме над озером Арайши, вокруг - простор и вид порсто замечательный!.. Крылья мельницы восстановлены уже в наши дни, все механизмы - в рабочем состоянии.

Осмативая мельницу изнутри, можно проследить весь путь хлеба — от колосков в поле и до кулича в печи. К тому же на празднике хлеба специально для туристов и семей с детьми будут проводиться экскурсии по тропе, уходящей в поля.

А в завершение «хлебного дня» гостей праздника приглашают соседи — в Арайшском археологическом парке на берегу озера пройдет концерт с участие популярных в Латвии групп - начало в 20.00.

Винни Пух и конкурс кулинаров

Праздничных площадок в городе много. Фото: Пресс-фото, Валмиера

Праздник города Валмиеры продлится три дня, и два из них — как раз суббота и воскресенье. Любите многолюдные и шумные праздненства? Тогда смело отправляйтесь в город на Гауе, в программе множество мероприятий на любой вкус. Скучно не будет!

В программе праздника города, которому исполняется 734 года, множество концертов, конкурсов и развлечений. Назовем лишь несколько — из расписания на выходные.

В центре города в субботу развернется большая ярмарка, которая будет работать до 16.00. Конкурс домашних вкусностей в латышском стиле пройдет у развалин Валмиерского замка. Сырные и творожные лакомства хозяюшкам надо будет приготовить заранее, украсить их знаками традиционных латышских орнаментов — и можно претендовать на победу в валмиерском этапе конкурса!..

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Программа праздника

Субботний «Замок гурманов»— это уже гастрономический аттракцион для всех, кто любит не только готовить, но и хорошо поесть! Праздничный стол — часть европейской программы видземского региона «Природа на тарелке», представляющей местные традиции кулинарии, креативных поваров и лучшие натуральные продукты, а также сопутствующие изделия ремесленников.

Специальная программа будет посвящена валмиерским пожарным — в честь 150-летия валмиерской «пожарки». Кому интересно — с 10.00 до 16.00 пожалуйсте в историческое здание пожарного депо.

Особенно много придумали в Валмиере для семей с детьми. Музыкальный спектакль «Большое шоу талантов» (11.00 — 12.00), аттракционы, гимнастика для всей семьи, соревнования передвижной планетарий, «День кубиков» и и рисование по лицам...

В воскресенье в 11.00 стартует «умный» велозаезд — для его участников будет много конкурсов на эрудицию и смекалку. А в 12.00 от Валмиерского ТИЦ стартует поход ждя детей и их родителей «Приключения Чудесного леса». Прогулка по валмиерским лесам в сопровождении гида предполагает, что малыши и взрослые смогут заново пережить приключения любимых героев — Винни Пуха и его друзей.

В лесу - черника, лисички и подосиновики

Любители долгих лесных прогулок, сборщики ягоды и грибов утверждают, что время «тихой охоты» уже пришло. Видела собственными глазами, что из леса уже несут корзинки с грибами. В элкетричках тукумского направления, например, встречались уже грибники с корзинами полными лисичек и подосиновиков.

Грибная пора - в лес пора!. Фото: Лаурис Наглиньш/ LETA

Так что пора в лес.

Если вы не большой знаток и съедобные грибы от несъедобных отличаете с трудом, не рискуйте различать грибы по справочниками или интернет-пособиям. Напроситесь в компанию к бывалому грибнику. Или хотя бы привлекайте с ревизии содержимого корзины сведущего в этом человека!

И при малейшем сомнении - неопознанный гриб выбрасывайте!

Есть варианты получше: многие хозяева гостевых домов заманивают к себе туристов описанием окрестных грибных и ягодных лесов. Наверняка хозяева помогут вам и разобраться в первых своих урожаях. Ну, а если вы и сами с усами -

грибных мест под Ригой видимо-невидимо. Отличне сосновые леса есть вдоль Видземского шоссе, под Тукумсом, в дюнах у моря уже где-нибудь в Яундубулти и далее можно набрать и боровиков, и маслят, и лисичек.

Так что хороших вам выходных и успехов в грибной охоте!.. Ну, а если с грибами не повезет, то черники уж точно наберете. В Юрмале за лесной ягодой можно топать от станции Лиелупе прямиком в сторону устья реки. Места там заповедные, ягоды много.

Еще по этой теме