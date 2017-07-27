Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», который будет участвовать в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, вошел в Балтийское море и прошел по датским водам.

«Дмитрий Донской» — единственная действующая атомная подводная лодка проекта «Акула» (по версии НАТО, Typhoon). Эти 172-метровые гиганты строились, чтобы гарантировать Советскому Союзу возможность ответного удара при ядерном нападении.

Подводная лодка оснащена ракетным комплексом «Булава» с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Сегодня «Дмитрий Донской» служит испытательной платформой для новых баллистических ракет. Базируется АПЛ в Северодвинске на Белом море.

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Военно-морской парад состоится в это воскресенье (30 июля). Будут задействованы десятки кораблей и катеров, а также морская авиация. Большинство участников уже прибыли к месту проведения, прошли первые репетиции.

























Aizvērt В Балтийское море зашла самая большая в мире подводная лодка Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix







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