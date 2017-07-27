Журнал нашел земельный участок, о продаже которого, возможно, говорил Дуклавс

Журнал «Ir» нашел участок земли площадью в несколько гектаров на левом берегу Даугавы, на территории Рижского свободного порта, о продаже которого, возможно, в свое время в гостинице «Ридзене» говорил министр земледелия Янис Дуклавс.

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Как следует из расшифровок разговоров в гостинице «Ридзене», которые опубликовал журнал «Ir», в 2010 году Дуклавс задал Айнару Шлесерсу, бизнесмену от политики и в то время председателю правления Рижского свободного порта, «один практический вопрос» о возможности продажи некоего земельного участка площадью в несколько гектаров на левом берегу Даугавы, на территории Рижского свободного порта. Министр утверждал, что ему «чисто лично» принадлежит 10% этого участка, который в земельной книге зарегистрирован «под чужими фамилиями». Позже сам министр публично заявил, что ему не принадлежит этот участок.

«Ir» выяснил, что на левом берегу Даугавы, на территории Рижского свободного порта, есть земельный участок, который опосредованно - через две фирмы - принадлежит члену правления АО «Латвияс газе» (ЛГ) Гинту Фрейбергсу и некой Лиге Берге. На просьбу подтвердить свою связь с этой землей, министр вновь категорически все отрицал,

но признал, что с семьей Бергсов его связывают давние личные отношения, которые сохранились и по сей день.

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Как пишет журнал, упомянутый участок находится недалеко от экспортной базы «Латвияс пропана газе». Он состоит из двух наделов общей площадью 8 га, которые с 2005 года принадлежат фирме «Krеmeri 2005». С 2008 года эта фирма полностью принадлежит ООО «Vilandres», собственниками которой являются член правления ЛГ Фрейбергс и Лига Берга, а членом правления обеих компаний является дочь Лиги - Элина Берга 1982 г.р.

Отвечая на вопрос, скрывает ли Берга его права собственности на этот участок, Дуклавс ответил:

«Мою собственность никто и никогда не прятал, так как у меня такой собственности просто нет».

На вопрос, не пытался ли он, используя свои политические связи, посодействовать продаже земли в порту, Дуклавс заявил, что отвечать на этот вопрос не будет.

Вместе с тем министр не отрицал, что давно знаком с семьей Бергсов, еще с советских времен, когда глава семейства Вилис Бергс был директором рыбного питомника, а сам Дуклавс руководил колхозом. Сейчас министр поддерживает отношения и с Элиной Бергой. «Да, я встречался с Элиной Бергой и раньше, когда был председателем колхоза, и впоследствии, когда стал министром», - сказал Дуклавс, добавив, что эти встречи носили личный характер.

Второго собственника земли, Фрейбергса, Дуклавс не знает. «Ir» пытался связаться и с Фрейбергсом, и с Лигой Бергой, но безуспешно. Элина Берга тоже несколько дней не отзывалась на просьбы прокомментировать ситуацию. Но потом на вопрос, не прячет ли семья Бергсов собственность Дуклавса в порту, прислала смс-сообщение, что большей информацией, чем в официальных публичных регистрах, она не располагает.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по поводу опубликованной в журнале «Ir» информации о том, что Дуклавсу, возможно, опосредованно принадлежит земельный участок в Рижском свободном порту, который он не указал в своей декларации. Сам министр эту информацию категорически отрицает.

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