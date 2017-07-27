В Юрмале создано общество «Памяти Ивана Берладина»

На этой неделе создано общество «Памяти Ивана Берладина», юридический адрес которого зарегистрирован в Юрмале, свидетельствует информация в базе данных «Лурсофт». Учредителем общества является предприниматель Татьяна Прикня.

Цель недавно созданной организации – оказание разного рода помощи детям из малоимущих семей и сиротам, организация общественных работ и улучшение условий жизни этих детей, сбор пожертвований для финансовой поддержки детей и др.

Т.Прикня корреспонденту «Курземес вардс» пояснила, что сама в поисках Ивана не участвовала, поскольку в то время находилась в командировке. Но из средств массовой информации и социальных сетей узнала, что

ситуация очень драматичная и, по ее мнению, действия государственных учреждений, в том числе социальных служб, в этом случае были очень непрофессиональными.

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«Поэтому я хочу побудить всех жителей Латвии принять участие в проектах, поскольку жизнь наших детей в наших руках, и не нужно уповать лишь на государственные учреждения», – пояснила Т.Прикня.















Aizvērt Свечи и цветы возле дома, где жил Иван Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo







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