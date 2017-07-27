Концерт Red Hot Chili Peppers в Риге: будет ограничено движение транспорта!

 

Фото: Kaspars Meinerts / TVNET

На Луцавсале в четверг 27 июля пройдет концерт группы Red Hot Chili Peppers.

В связи с этим с 7:00 часов 27 июля до 8:00 часов 28 июля будет закрыто движение транспортных средств (за исключением оперативного транспорта и машин организаторов праздникам с выданными разрешениями) на участке улицы Лайву от улицы Луцавсалас до Островного моста, а также на подъезде к магазину K SENNUKAI в зоне доставки со стороны улицы Луцавсалас (за исключением автомобилей с разрешениями K Rauta).

С 20:00 часов 26 июля до 8:00 часов 28 июля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

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на участке улицы Меркеля от улицы Кришьяна Барона до улицы Инжениеру (за исключением общественного транспорта);

на отрезке, длиною 60 метров на улице Пулквежа Бриежа от конечной остановки троллейбусов в направлении улицы Ханзас (за исключением общественного транспорта);

на обеих сторонах улицы Луцвсалас;

на обеих сторонах улицы Лайвас.

Во время организации мероприятия будет перекрыто движение судов по Малой Даугаве (за исключением плавательных средств организаторов мероприятия).

В связи с указаниями Государственной полиции будет создан ограничительный барьер на территории проведения мероприятия.

Во время монтажа и демонтажа места мероприятия, а также во время концерта может быть превышен допустимый уровень шума.

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