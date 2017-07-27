Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев

 

Фото: Reuters/ScanPix

Открытие сети немецкого магазина низких цен «Lidl», которая скоро появится и в Латвии, в 2016 году свело сума жителей Литвы - рассказывает передача канала LTV7 «Сегодня вечером».

«Lidl» появился в Литве в мае прошлого года. За короткий срок было открыто 15 торговых центров, что не могло не вызвать широкого ажиотажа. Доходило до того, что у магазинов дежурила «скорая помощь», ведь людям приходилось часами стоять на жаре, чтобы попасть в магазин.

Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев

Фото: Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев0

Реклама

Как уже писал Русский TVNET, в рижском микрорайоне Пурвциемс запланирована масштабная вырубка деревьев, территорию по адресу ул. Дзелзавас, 75Б собираются застраивать. Вместо клёнов, лип, елей, каштанов, берёз и рябины, которые радовали местных жителей на протяжении многих лет, скоро появится торговый центр. Рижане, проживающие в Пурвциемсе, возмущены - по их словам, магазинов в микрорайоне достаточно, а строительство нового повлечет за собой повышение уровня шума и ухудшение качества воздуха.

Еще по этой теме
В Пурвциемсе построят первый в Латвии Lidl. Ушаков постарается спасти деревья

В Пурвциемсе построят первый в Латвии Lidl. Ушаков постарается спасти деревья


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Saurieši, 53950 EUR
Дом
Дом, Rīga, 44900 EUR
Квартира
Квартира, Jelgava, 34700 EUR

reklama.vesti.lv

Некоторые продукты гарантированно омолаживают организм Wo&Men

Некоторые продукты гарантированно омолаживают организм

Австралийка с 11-м размером груди рассказала, как страдает Wo&Men

Австралийка с 11-м размером груди рассказала, как страдает

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях Showbiz

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

Умопомрачительная модная битва: Кара Делевинь против Беллы Хадид Wo&Men

Умопомрачительная модная битва: Кара Делевинь против Беллы Хадид

Ученые рассказали, какие симптомы говорят о раке мозга Wo&Men

Ученые рассказали, какие симптомы говорят о раке мозга

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 