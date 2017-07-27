Открытие сети немецкого магазина низких цен «Lidl», которая скоро появится и в Латвии, в 2016 году свело сума жителей Литвы - рассказывает передача канала LTV7 «Сегодня вечером».

«Lidl» появился в Литве в мае прошлого года. За короткий срок было открыто 15 торговых центров, что не могло не вызвать широкого ажиотажа. Доходило до того, что у магазинов дежурила «скорая помощь», ведь людям приходилось часами стоять на жаре, чтобы попасть в магазин.





























































































Aizvērt Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA BNS foto/LETA







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Как уже писал Русский TVNET, в рижском микрорайоне Пурвциемс запланирована масштабная вырубка деревьев, территорию по адресу ул. Дзелзавас, 75Б собираются застраивать. Вместо клёнов, лип, елей, каштанов, берёз и рябины, которые радовали местных жителей на протяжении многих лет, скоро появится торговый центр. Рижане, проживающие в Пурвциемсе, возмущены - по их словам, магазинов в микрорайоне достаточно, а строительство нового повлечет за собой повышение уровня шума и ухудшение качества воздуха.

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