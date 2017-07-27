В пятницу местами ожидается дождь, но в восточной части страны будет солнечно

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В пятницу в Латвии будет облачно, более солнечная погода ожидается в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Ночью в Курземе, а затем и в других частях Латвии ожидается дождь, местами, преимущественно на востоке страны, во второй половине дня и вечером возможны грозовые ливни.

Утром на западном Курземском побережье, начиная с юга, порывистый ветер усилится до 15 м/с. На большей части территории Латвии ночью ожидается слабый южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +14, +18 градусов, в восточной части страны местами - до +12 градусов.

Реклама

Днем ожидается слабый юго-западный ветер, на побережье ветер будет сильнее. Максимальная температура воздуха - от +19 до +23 градусов, в восточных регионах - до +25 градусов.

В Риге в пятницу будет облачно, вероятность дождя низкая, во второй половине дня и вечером она возрастет. Умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью +17, днем - до +23 градусов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 77500 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 99450 EUR

reklama.vesti.lv

Родившаяся в Казахстане девочка поразила врачей размерами Wo&Men

Родившаяся в Казахстане девочка поразила врачей размерами

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек Hi-Tech

Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек

«Фестивали разные, а рожи те же!»:Stand Up посмеялся над Юрмалой Showbiz

«Фестивали разные, а рожи те же!»:Stand Up посмеялся над Юрмалой

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях Showbiz

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018» Showbiz

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018»

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
VADĪBAS ASISTENTI/-U (UZ NOTEI ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 