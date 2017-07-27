В пятницу местами ожидается дождь, но в восточной части страны будет солнечно

В пятницу в Латвии будет облачно, более солнечная погода ожидается в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Ночью в Курземе, а затем и в других частях Латвии ожидается дождь, местами, преимущественно на востоке страны, во второй половине дня и вечером возможны грозовые ливни.

Утром на западном Курземском побережье, начиная с юга, порывистый ветер усилится до 15 м/с. На большей части территории Латвии ночью ожидается слабый южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +14, +18 градусов, в восточной части страны местами - до +12 градусов.

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Днем ожидается слабый юго-западный ветер, на побережье ветер будет сильнее. Максимальная температура воздуха - от +19 до +23 градусов, в восточных регионах - до +25 градусов.

В Риге в пятницу будет облачно, вероятность дождя низкая, во второй половине дня и вечером она возрастет. Умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью +17, днем - до +23 градусов.