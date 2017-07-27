Десять хозяйств Латвии, где можно самим собирать ягоды

Ничего не может сравниться с ароматом и вкусом свежих садовых и лесных ягод. Но не у всех есть возможности и желание бродить часами по лесам и полям, собирая душистую землянику, чернику или малину, да и не каждый может похвастаться наличием дачного участка и растущими на нем кустами крыжовника, смородины.

Вот адреса латвийских хозяйств, в которых можно собирать дары леса и сада, не наматывая километры пути. Правда, не бесплатно и в соответствии с сезоном.

В Гулбенском крае на хуторе Калниена можно заняться сбором крупной и сладкой садовой малины. За килограмм душистой ягоды придется отдать 2 евро, но за 4 часа спокойно можно собрать порядка 30 литров. Контактный тел. 26479271 (Maija).

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В Огрском крае в крестьянском хозяйстве Liepkalni предлагают собирать крыжовник, красную и черную смородину. Если нет желания колоться об острые шипы кустов, то можно купить уже собранные ягоды за 1.20 евро. Самостоятельный сбор ягод обойдется почти в два раза дешевле: всего в 0.70 евро за кг. Тел. 26218773 (Янис).

В Елгавском крае в местечке Бранкас смородину можно собирать совершенно бесплатно и сколько душе угодно. Контактная персона Илва Свипста.

В этом же крае, но уже в Элейской волости в крестьянском хозяйстве Klīves предлагают собирать вишню, малину, смородину двух видов и крыжовник.

Крестьянское хозяйство Strēlnieki в Бабитской волости приглашает собирать кустовую чернику.

Биологическое хозяйство Vizbuļi в Добельском крае предлагает зеленый горошек по 1 евро за кг, а также еще порядка 40 видов овощей и зелени.

В крестьянском хозяйстве Dzintarlāči в Терветском крае можно собирать полезные ягоды облепихи. Справки по тел. 27570755.

Собирать в сентябре крупную клюкву и цидонию можно в крестьянском хозяйстве Gundegas в Видрижской волости Лимбажского края. Справки по тел. 2612845 (Andris Ansis Špats).

В Салском крае (неподалеку от Екабпилса) в Селпилской волости крестьянское хозяйство Mežā Lielgalvji предлагает попробовать не совсем обычную для наших широт ягоду актинидии – близкого родственника знакомого всем киви, а также собирать, начиная с августа, виноград. Контакты по тел. 26830571.

В крестьянском хозяйстве Vīksnas-1 в Кандавском крае можно собирать самому сливы и яблоки. Справки по тел. 26152775.