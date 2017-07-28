Бондарс: причиной моего ухода стали решения депутатов ЛОР

Латвийское объединение регионов (ЛОР) в последнее время принимало решения, которые сложно поддержать, сказал в интервью Латвийскому радио покидающий должность председателя ЛОР Мартиньш Бондарс.

Бондарс уверен, что по этой причине ему следует «отойти в сторону». Уходя с поста председателя ЛОР, он разрывает все связи с ЛОР, заверил Бондарс, за исключением того, что он избран депутатом Рижской думы от списка ЛОР/«Для развития Латвии».

Бондарс сказал, что продолжит работу в думской оппозиции.

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Отвечая на вопрос о возможном влиянии дела «Латвияс крайбанка» на политические решения, он отметил, что это дело не влияет на его решения в профессиональном смысле.

В интервью Латвийскому телевидению Бондарс сказал, что его мнение отличается от позиции депутатов ЛОР не только по вопросу назначения Ингуны Судрабы на должность председателя парламентской комиссии по расследованию «дела олигархов», но и по вопросам налоговой политики и отставки министра земледелия Яниса Дуклавса.

Вчера Бондарс в социальной сети «Twitter» написал следующее: «Принимая во внимание последние голосования ЛОР в Сейме, я ухожу с поста председателя ЛОР».

Как сообщалось, вчера Сейм утвердил состав парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов. В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис.

В ходе утверждения состава по кандидатуре Судрабы было много дебатов и споров. Депутаты национального объединения «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и «Единства» возражали против включения в состав комиссии лидера партии «No sirds Latvijai» (NSL) Ингуны Судрабы, так как она упоминается в «переговорах олигархов». Позднее Судрабу утвердили в должности председателя комиссии. Ее назначение поддержал депутат от ЛОР Мартиньш Шицс.

Кандидатуру Судрабы на пост председателя комиссии предложил депутат Игорь Пименов («Согласие»), подчеркнув, что она обладает независимым характером, знаниями и навыками.

На должность председателя комиссии претендовал также депутат Андрей Юдин («Единство»). За кандидатуру Судрабы проголосовали четыре, за кандидатуру Юдина - два члена комиссии.

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