Лед между семейными врачами и должностными лицами тает

Министр здравоохранения Анда Чакша после нескольких не вполне успешных переговоров с сформированным Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ) забастовочным комитетом решила встретиться с семейными врачами напрямую и без присутствия юристов.

Разговор был деловым, хотя и довольно эмоциональным. Обсуждались многие вопросы, касающиеся финансирования. На следующей встрече планируется обсудить вопросы э-здравоохранения. Предстоит обсудить еще многое, поэтому такие встречи следовало бы проводить регулярно, считают семейные врачи - сообщает Latvijas avize и Neatkariga

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