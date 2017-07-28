Страуме: министр земледелия сотрудничает с KNAB

Янис Дуклавс
 

Янис Дуклавс. Фото: Edijs Pālens / LETA

Министр земледелия Янис Дуклавс сотрудничает с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в ходе проверки о, возможно, незадекларированной собственности в Рижском свободном порту, сказал в интервью передаче LNT «900 секунд» начальник бюро Екабс Страуме.

KNAB начало ведомственную проверку публично прозвучавшей информации о том, что, возможно, в декларации должностного лица не указана недвижимость на территории Рижского свободного порта, напомнил Страуме.

Проверка информации ведется в сотрудничестве со Службой госдоходов (СГД), а в KNAB для предоставления информации явились отдельные люди, сказал Страуме. «Господин Дуклавс был в бюро, предоставлял информацию и отвечал на вопросы», - подчеркнул он.

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Проверка может завершиться в течение ближайших двух недель.

Как сообщалось, KNAB начало проверку по поводу опубликованной в журнале «Ir» информации о том, что Дуклавсу, возможно, опосредованно принадлежит земельный участок в Рижском свободном порту, который он не указал в своей декларации. Сам министр эту информацию категорически отрицает.

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