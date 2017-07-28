Жители о новом Lidl: Деревья вырубать - это преступление, но то, что уже решено...

Место с зелеными насаждениями, которое ещё совсем недавно было любимым местом для прогулок жителей Пурвциемса, сегодня стало поводом для многочисленных дискуссий. Всё потому, что здесь планируют построить немецкий магазин Lidl. Многие жители Риги считают, что деревья намного важнее торгового центра, другие, напротив, с нетерпением ждут открытия немецкого лоукостера. Жители микрорайона рассказали Русскому TVNET о том, что думают по поводу предстоящего строительства они.

Мнения жителей микрорайона разделились - одни говорят, что с радостью ждут открытия, другие высказывают свои аргументы против строительства. О том, как выглядит зелёная зона сейчас и какое будущее её ждёт, смотрите в сюжете Русского TVNET:

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По нашим наблюдениям, за строительство магазина в основном выступают более молодые люди.

«Мы ждём открытие Lidl с нетерпением. Мы ездим в Германию, нам очень нравится. Очень радуют цены на продукты»,

- рассказала жительница Пурвциемса.

Люди постарше считают, что магазинов в микрорайоне достаточно, а вот с местами для отдыха и прогулок всё не так радужно. Кроме того, рядом с зелёными насаждениями, которые планируют вырубить, находится детский сад.

«Сюда постоянно будут подъезжать фуры, будет стоять страшный шум, я против»,

- поделился житель микрорайона.

Даже если строительство торгового центра неизбежно, по мнению жителей Пурвциемса, вырубку деревьев допускать нельзя. «Если деревья оставят, я не против, ещё один магазин на латвийском рынке не помешает», - прокомментировала рижанка, которая всю жизнь проживает в Пурвциемсе.

Напомним, несмотря на то, что изначально проектировщики упорно молчали, что же за супермаркет будет построен в месте, где в шаговой доступности расположен целый ряд торговых точек, на стенде, сообщающем о предстоящем строительстве, появилась информация, что в Пурвциемсе откроется Lidl. Эту информацию подтвердил и мэр Риги Нил Ушаков, который пообещал постараться и сохранить деревья.

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