Жители о новом Lidl: Деревья вырубать - это преступление, но то, что уже решено...

 

Фото: TVNET

Место с зелеными насаждениями, которое ещё совсем недавно было любимым местом для прогулок жителей Пурвциемса, сегодня стало поводом для многочисленных дискуссий. Всё потому, что здесь планируют построить немецкий магазин Lidl. Многие жители Риги считают, что деревья намного важнее торгового центра, другие, напротив, с нетерпением ждут открытия немецкого лоукостера. Жители микрорайона рассказали Русскому TVNET о том, что думают по поводу предстоящего строительства они.

Мнения жителей микрорайона разделились - одни говорят, что с радостью ждут открытия, другие высказывают свои аргументы против строительства. О том, как выглядит зелёная зона сейчас и какое будущее её ждёт, смотрите в сюжете Русского TVNET:

Реклама

По нашим наблюдениям, за строительство магазина в основном выступают более молодые люди.

«Мы ждём открытие Lidl с нетерпением. Мы ездим в Германию, нам очень нравится. Очень радуют цены на продукты»,

- рассказала жительница Пурвциемса.

Люди постарше считают, что магазинов в микрорайоне достаточно, а вот с местами для отдыха и прогулок всё не так радужно. Кроме того, рядом с зелёными насаждениями, которые планируют вырубить, находится детский сад.

«Сюда постоянно будут подъезжать фуры, будет стоять страшный шум, я против»,

- поделился житель микрорайона.

Даже если строительство торгового центра неизбежно, по мнению жителей Пурвциемса, вырубку деревьев допускать нельзя. «Если деревья оставят, я не против, ещё один магазин на латвийском рынке не помешает», - прокомментировала рижанка, которая всю жизнь проживает в Пурвциемсе.

Напомним, несмотря на то, что изначально проектировщики упорно молчали, что же за супермаркет будет построен в месте, где в шаговой доступности расположен целый ряд торговых точек, на стенде, сообщающем о предстоящем строительстве, появилась информация, что в Пурвциемсе откроется Lidl. Эту информацию подтвердил и мэр Риги Нил Ушаков, который пообещал постараться и сохранить деревья.

Еще по этой теме
Жители Пурвциемса протестуют: Ради супермаркета вырубают деревья

Жители Пурвциемса протестуют: Ради супермаркета вырубают деревья

В Пурвциемсе построят первый в Латвии Lidl. Ушаков постарается спасти деревья

В Пурвциемсе построят первый в Латвии Lidl. Ушаков постарается спасти деревья

Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев

Как открытие в 2016 году магазина «Lidl» свело с ума литовцев


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Amatnieki, 143000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 375000 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

24-летняя жена 64-летнего маньяка шокировала своим откровением Wo&Men

24-летняя жена 64-летнего маньяка шокировала своим откровением

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле Hi-Tech

Фото: машины гостей фестиваля Лаймы Вайкуле

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале Showbiz

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале

Душ нельзя принимать дольше 10 минут Wo&Men

Душ нельзя принимать дольше 10 минут

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы Showbiz

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы

Строительство

Торговля

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 