Премьер и министр финансов обещают стабильную налоговую политику в ближайшие годы

В Латвии по крайней мере в ближайшие годы будет стабильная налоговая политика, заявили премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

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После принятия в парламенте налоговой реформы премьер сказал журналистам, что некоторые моменты оговорены в законах на три года. В документах содержится положение, что минимальный срок, в течение которого «большие налоги» не будут меняться, - три года.

«Это стабильность, которая нужна всем сторонам, и наша задача - ее обеспечить», - сказал глава правительства, выразив уверенность в том, что близость выборов в Сейм не изменит этой установки.

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Министр финансов отметила, что одна из задач реформы - обеспечить стабильную налоговую политику, чтобы общество и предприниматели могли на нее рассчитывать.

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