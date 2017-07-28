Вейонис призвал Сейм оценить соответствие Судрабы должности главы комиссии

Президент Латвии Раймонд Вейонис призвал Сейм оценить соответствие депутата Ингуны Судрабы должности главы парламентской комиссии по расследованию «дела олигархов», сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Во время встречи со спикером Сейма Инарой Мурниеце президент предложил парламенту оценить, сможет ли комиссия под руководством Судрабы выполнить поставленные задачи и укрепить доверие общества к государственной власти.

Президент сообщил, что направил руководителям парламентских фракций письмо с просьбой рассмотреть, соответствует ли Судраба занимаемой должности.

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«Чтобы комиссия могла выполнить возложенные на нее задачи и добиться результата, всем ее членам нужна хорошая репутация и поддержка общества. Не может быть сомнений в возможной заинтересованности членов комиссии или других обстоятельств, которые могут стать препятствием для качественной и эффективной работы комиссии», - подчеркнул президент.