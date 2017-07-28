Вейонис призвал Сейм оценить соответствие Судрабы должности главы комиссии

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис призвал Сейм оценить соответствие депутата Ингуны Судрабы должности главы парламентской комиссии по расследованию «дела олигархов», сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Во время встречи со спикером Сейма Инарой Мурниеце президент предложил парламенту оценить, сможет ли комиссия под руководством Судрабы выполнить поставленные задачи и укрепить доверие общества к государственной власти.

Президент сообщил, что направил руководителям парламентских фракций письмо с просьбой рассмотреть, соответствует ли Судраба занимаемой должности.

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«Чтобы комиссия могла выполнить возложенные на нее задачи и добиться результата, всем ее членам нужна хорошая репутация и поддержка общества. Не может быть сомнений в возможной заинтересованности членов комиссии или других обстоятельств, которые могут стать препятствием для качественной и эффективной работы комиссии», - подчеркнул президент.


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