«Я бы просто выгнал его». Политолог о Вейонисе

Не ошибается тот, кто ничего не делает. А иногда — даже становится президентом. Во всяком случае, именно на таких людей — бесцветных менеджеров без трудного опыта неудач за спиной — в латвийском обществе до сих пор существует высокий запрос. На это в ток-шоу Латвийского радио 4 «Александр-студия» указал политолог Кристиан Розенвалдс.

Комментируя политический скандал вокруг назначения Ингуны Судрабы на пост главы комиссии по расследованию «разговоров в Rīdzene», Розенвалдс выступил в защиту экс-госконтролера. По его мнению, неоднозначная репутация Судрабы не должна быть поводом для того, чтобы «списывать ее со счетов».

«Да, я согласен, что она делала ошибки. Но надо прощать и идти вперед», — заявил политолог.

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Розенвалдс добавил, что в латвийском обществе по-прежнему велик запрос на малопримечательных людей «без ошибок прошлого» — чего совершенно не понимают на Западе..

«Миллиардеры, с которыми мне удалось познакомиться в Америке, мне говорили:

главное отличие Америки от Европы — в толерантности к неудаче.

В Америке ты не сможешь получить кредит или заручиться доверием инвестора, если не сможешь показать, что ты сделал. И, на самом деле, чем больше у тебя было ошибок в прошлом (но тобою проанализированных ошибок!), тем выше к тебе доверие. [...] Ты делаешь выводы из своих неудач и идешь вперед — это и есть американская модель. У нас — наоборот.

Для наших банков ты отличник, если ничего не сделал и чист, как белый лист.

И мы культивируем таких «отличников». Из поэтому условный Вейонис ничего не делает. Потому что как только он что-то сделает, на него посыплются шишки. [...] Но таков запрос нашего общества», — сказал Розенвалдс.

Радиоэфир

Политолог признался, что, будь он работодателем Вейониса, тотчас бы его уволил.

«Я вижу, что, с одной стороны, у нас есть хороший премьер, который старается что-то делать, но видно, что у него просто уже энергия и желание, по-моему, начинают падать. С другой стороны,

у нас есть президент, который, признаем честно, хорошо выглядит, ничего дурного не говорил. Но если бы я был его работодателем, платил ему зарплату в своей фирме, я бы просто выгнал его.

Потому что на самом деле он ничего не делает. Он просто просиживает штаны», — указал Розенвалдс.

Политолог не стал скрывать своих симпатий и к довольно спорным фигурам латвийской политики, которые, впрочем, уже давно изгнаны из власти.

«Возможно, я буду непопулярен, но я люблю смотреть на людей, которые в нашей болотистой политической среде что-то делают и мотивируют нас к каким-то действиям.

Тот же Айнар Шлесерс реально сделал какой-то рывок в сфере транспорта; Роберт Килис — в образовании. Мы можем с ними не соглашаться, но они показали иную температуру политики! Та же [Илзе] Винькеле на посту министра благосостояния, [Гунтис] Белевич в медицине. Можно спросить, где они все теперь? Но в этом проблема нашего общества.

Как только появляются дееспособные личности, они нас раздражают.

[...] Люди с решениями нас раздражают.

Например, тот же [Андрис] Шкеле. Вместо того, чтобы встроить их в систему, которая нас устраивает, и чтобы его инициативность несла нас вперед (я не говорю о том, что мы должны позволять кому-то подчиняться и давать кому-то воровать, нет), мы от них избавляемся.

Мы должны направить инициативность таких людей в правильное русло. На самом деле, это необходимость зрелого общества.

Но мы изначально смотрим на их с негативной стороны и избавляемся от них, выбирая тех, кто сидит тихо. И это проблема нашего общества», — повторил Розенвалдс.