Чем запомнился июль: Спасение самоубийцы, возвращение «Новой волны» и последний путь Вани

Русский TVNET продолжает рассказывать, каким образом разворачивались события прошедшего месяца и как они повлияли на Латвию, и ее жителей.

Лиепайская трагедия: 4000 добровольцев ищут пропавшего ребенка

История трагически погибшего Ивана Берладина вот уже месяц является чуть ли не главной повесткой дня. В начале июля в Лиепае пропал пятилетний ребенок, тело которого обнаружили спустя 10 дней в зарослях лесного массива поселка Дубени в Гробиньском крае. В поисковой операции участвовало около 4000 добровольцев. По информации полиции, все свидетельствует о том, что ребенок бродил один и заблудился, однако жители Латвии ждут официальных результатов медицинской экспертизы, на основании которых будут сделаны выводы - при каких обстоятельствах погиб пятилетний Иван Берладин.

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ЧИТАЙ НА TVNET: Дело Ивана: Кто мошенник, а кто - добродетель, где слухи, а где - факты?

ЧИТАЙ НА TVNET: В Юрмале создано общество «Памяти Ивана Берладина»

ЧИТАЙ НА TVNET: Опровержены некоторые слухи в деле пятилетнего Ивана



































Aizvērt Поиски 5-летнего Ивана с участием Bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv facebook.com/bezvests.lv







Латвийские врачи выдвигают требования

3 июля в 12.00 более 600 семейных врачей по всей стране начали забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения. Глава профсоюза медиков Валдис Керис считает акцию протеста удавшейся, так как политики согласились постепенно отказаться от продленного нормального рабочего дня до 2020 года. Перед началом акции протеста, в публичном пространстве прозвучали предположения, что действия профсоюза парализует работу системы здравоохранения. Тем не менее, больницы справились.

ЧИТАЙ НА TVNET: Семейные врачи завершили забастовку. Чего добились протестующие?

ЧИТАЙ НА TVNET: Семейные врачи в случае необходимости снова сменят форму забастовки

ЧИТАЙ НА TVNET: Кучинскис о забастовке врачей: требования должны быть объективными

































Aizvērt В Латвии началась забастовка семейных врачей; в больницах очереди LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







Отважная рижанка спасает самоубийцу на Вантовом мосту

10 июля около 22 часов полиция получила сигнал, что некий мужчина на Вантовом мосту собирается кинуться в Даугаву. Его заметила проезжавшая мимо на велосипеде девушка, которая до приезда стражей порядка всеми силами пыталась отговорить мужчину от опрометчивого шага. Ей даже пришлось применить силу, чтобы удержать потенциального самоубийцу. К счастью, быстро подъехал находившийся рядом экипаж Госполиции, следом приехали и сотрудники муниципальной полиции Риги, которые зафиксировали ЧП на камерах видеонаблюдения. Прибывшие медики констатировали, что мужчина 1985 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, полиция благодарит отважную женщину, которая не осталась равнодушна и, возможно, сохранила молодому мужчине жизнь.

ЧИТАЙ НА TVNET: Видео: На Вантовом мосту отважная девушка остановила самоубийцу

ЧИТАЙ НА TVNET: Стало известно, кто же эта девушка, спасшая самоубийцу на Вантовом мосту

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Сейм принимает исторические законы о налоговой реформе

Сейм 28 июля в окончательном чтении принял законы о налоговой реформе, предусматривающие ряд важных изменений с 2018 года.

Принято 12 законов о налоговой реформе, рассмотрено более 300 предложений. Самые масштабные изменения предусмотрены в законе о подоходном налоге с населения, о налоге солидарности, о налоге на прибыль предприятий, в законе о государственном социальном страховании, в законах об акцизном налоге. Предусмотрены обязательные социальные взносы с авторских вознаграждений.

ЧИТАЙ НА TVNET: Свершилось: Сейм принял исторические законы о налоговой реформе

ЧИТАЙ НА TVNET: Налоговая реформа нанесет игорному бизнесу убытки в 5 млн евро

ЧИТАЙ НА TVNET: С 2018 года в Латвии вводится дифференцированный ПНН: что это значит для нас

























































Aizvērt Заседание сейма 27 июля Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







Решается судьба микропредпредприятий

28 июля Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о налоге с микропредприятия (НМП), предусматривающие ряд изменений в регулировании микропредприятий.Согласно поправкам, с 2018 года ставка НМП составит 15%, а максимальный оборот микропредприятия - 40 тыс. евро. Согласно поправкам, облагать налогами в общем порядке можно будет тех работников, чьи общие доходы от микропредприятий за год таксации превысят 10,8 тыс. евро.

ЧИТАЙ НА TVNET: Все: судьба микропредпредприятий сегодня решена

ЧИТАЙ НА TVNET: Предприниматели не согласны с изменениями в законе о налоге с микропредприятия

ЧИТАЙ НА TVNET: Важная информация для владельцев микропредприятий

Мощные вибрации рок-легенд RHCP сотрясают Ригу

27 июля в Риге состоялся долгожданный - первый и единственный концерт одной из самых ярких и коммерчески успешных рок-групп современности Red Hot Chili Peppers. Музыкальное событие собрало на Луцавсале около 30 000 людей не только из Латвии, но и Литвы, Эстонии и других стран. Музыканты прибыли в Ригу в рамках мирового турне, организованного в поддержку выпущенного этим летом альбома The Getaway. На грандиозной сцене RHCP исполнили давно полюбившиеся песни и новые хиты, порадовали импровизациями и энергичными танцами, оставив после себя противоречивое послевкусие.



























































































Aizvērt Red Hot Chili Peppers зажгли на Луцавсале Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET







ЧИТАЙ НА TVNET: ФОТО: Red Hot Chili Peppers отправились на прогулку по Риге

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В Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву»

В конце июля в Юрмале состоялось мероприятие, которое смело можно назвать главным музыкальным событием этого лета – международный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала 2017». За 4 дня на сцену зала «Дзинтари» вышло 70 участников из 11 стран, а в день открытия концерт посетили мэр Риги Нил Ушаков и президент Латвии Раймонд Вейонис. За четыре дня здесь побывало такое количество российских и зарубежных звезд, что посчитать сложно, а главное, кажется, все остались довольны.





































































































Aizvērt Заключительный концерт фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







ЧИТАЙ НА TVNET: Звездные гости «Рандеву» делятся впечатлениями - о Лайме, о фестивале, о Юрмале

ЧИТАЙ НА TVNET: Post scriptum к фестивалю «Laima Vaikule Rendez Vous Jūrmala»: Раймонд Паулс вынес откровенный вердикт

ЧИТАЙ НА TVNET: Столько звезд в одном месте! Что осталось за кулисами пресс-конференции «Рандеву»