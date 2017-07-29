Айда купаться? Вода в реках и озерах прогрелась до +20 градусов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flikr.com/Katelyn Fay

емпература воды в латвийских озерах и в значительной части рек составляет около +20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Венте, Лиелупе и Айвиексте температура воды в субботу утром составляла около +20 градусов, в Даугаве - +20..+22 градуса, в Гауе - от +16 до +18 градусов, в Царникаве - +19 градусов.

Холоднее вода в небольших реках и реках с быстрым течением. Например, в реке Огре температура воды составляет +16..+17 градусов, а в Амате - всего +15 градусов.

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В море вода прогрелась до +15..+18 градусов.

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