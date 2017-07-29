Синоптики: в воскресенье будет почти жара

 

Фото: Flickr.com/ IH

В воскресенье воздух в Латвии прогреется до +22..+25 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День пройдет без существенных осадков, возможна небольшая облачность.

Ночная температура составит +9..+14 градусов, на побережье - до +17 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +22..+25 градусов, на побережье будет +20..+21 градус.

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В Риге в воскресенье будет солнечно, без существенных осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем - +24..+25 градусов.

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