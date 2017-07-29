«Мы ничем подобным не занимались»: в Лиепае могут производить имитацию «Боинга»

 

Фото: Андрис Гертсонс

Структурное подразделение машиностроения холдинговое предприятия «РК металс» АО «УПБ» начало сотрудничество с одной компанией США, по заказу которой создана имитация вертолета. А на стадии проектирования находится еще часть самолета «Боинг». Эти имитации летательных аппаратов предусмотрены для одного нового аэропорта в Словении, где ими в своих учениях будут пользоваться пожарные и спасатели.

Американцы, которые хотят развернуть свою деятельность в Европе, искали партнеров по сотрудничеству, которые предлагаемые ими продукты могут проектировать и производить. Работающее в Гробине «РК металс» компания США разыскала сама на портале фейсбук. «Это у нас пилот-проект. Фактически мы являемся мостом между Европой и Америкой. Прежде мы ничем подобным не занимались, но попробовали и сразу получилось», – рассказал член правления «РК металс» Артем Фокеев, с гордостью отметив, что гробинские товары для американцев нее каждый день производят.

«Теперь на стадии проектирования находится передняя часть самолета «Боинг», которая по размерам будет соответствовать реальному самолету один к одному. Часть производимой нами имитации летального аппарата будет длиной 18 метров, диаметром около 4 метров, плюс еще крыло», – пояснил руководитель машиностроительного подразделения «РК металс».

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«РК металс» продолжает развивать также производство экскаваторных ковшей и гидравлических манипуляторов. «Поменяли специализацию, начав производство ковшей больших размеров. Если прежде предлагали ковши емкостью до 1 кубометра, то теперь производим 5-кубометровые ковши», – рассказал А.Фокеев. Он пояснил, что в сегменте больших ковшей меньше конкуренции и производственные технологии более оцениваются более высоко. С произведенными в Гробине ковшами работают в Германии, Голландии, Болгарии, Латвии, в том числе в Лиепае, а один прототип отправился в США.

Свое будущее предприятие видит в производстве именно уникальных продуктов. Это продукты в высокой добавленной стоимостью, для изготовления которых необходимы инженеры, знающие руководители проектов и специалисты по продаже.

Один из таких уникальных проектов, в котором «РК металс» участвует вместе с австрийцами, – производство сложных конструкций для крупного делового комплекса «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, где будет располагаться главный штаб компании «Газпром». Общественно-деловой комплекс, который входит небоскреб высотой 462 метра, должен быть завершен в 2018 году. «Я бы сказал, что это будет главным сооружением в России», – считает член правления «РК металс».

Гробинское производство по заказу международной компании, которая разрабатывает технологии производства древесностружечных плит, изготавливает часть объемной производственной линии для завода США. «Это оборудование весом 25 тонн – совсем небольшая частичка большой технологии. И эти технологии для американского завода заказала компания IKEA, которая начала разворачивать свою деятельность в Соединенных Штатах», – говорит он.

В прошлом году «РК металс» изготовило специальный подъемник для Латвийской национальной оперы, с помощью которого можно поднять до уровня сцены грузовик весом 30 тонн и сразу выгрузить декорации.


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