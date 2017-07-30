Температура воды в Юрмале достигла самой высокой отметки в этом году

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вечером в субботу температура воды на юрмальских пляжах достигла +20..+22 градусов - это самая высокая отметка в этом году, свидетельствуют данные спасательной службы.

За ночь вода немного остыла и утром в воскресенье составляла +18 градусов в Дубулты и +20 градусов в Булдури.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды на большей части побережья составляет +17..+19 градусов, в реках и озерах - от +17 до +22 градусов.

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В июле прошлого года температура воды в реках и озерах в среднем была на один-два градуса выше.

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