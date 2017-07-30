Количество занятых в системе госуправления Латвии - выше среднего по ЕС

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Число работающих в системе государственного управления людей в Латвии выше среднего уровня по ЕС, отмечается в проекте плана реформ госуправления до 2020 года, разработанном Госканцелярией.

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В общеправительственном секторе занято 226 600 человек, в том числе 52% или 117 000 работают в самоуправлениях и их учреждениях, почти 10% или 22 000 - на государственных предприятиях, неполные 6% или 13 000 - на муниципальных предприятиях, а примерно четвертая часть или 60 600 работают в государственных бюджетных учреждениях - министерствах, подведомственных им учреждениях и так называемых независимых учреждениях.

Предусмотренное в рамках реформы сокращение штатов коснется 58 000 работников министерств и подведомственных им структур,

за исключением независимых органов - прокуратуры, Сейма, Государственного контроля, Верховного суда и др.

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В то же время, как отмечает Государственная канцелярия, эти 58 000 работников состоят не только из людей, которые выполняют административные функции - многие из них реализуют такие важные задачи, как внутренняя и внешняя безопасность, профессиональное образование, неотложная медицинская помощь и социальное обслуживание.

Лишь малая часть или примерно 11 700 относятся к т.н. классическому чиновничеству.

Как сообщалось, разработанный Госканцелярией план реформ предусматривает уменьшение штатов госучреждений на 6% и приближение оплаты их труда к зарплатам в частном секторе.

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