Почему нельзя купаться там, где есть сине-зеленые водоросли

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Во многих водоемах стремительно начинает «цвести вода» - размножаются водоросли, в том числе и токсичные, сине-зеленые. Тем не менее Инспекция здоровья пока не получала информацию, что из-за опасных водорослей нужно вводить ограничения на купание. Но врачи призывают быть бдительными и вот почему.

Что в воде «цветет»

Во второй половине лета рижские водоемы постепенно покрываются тиной, что обычно называют «цветением воды». Большая часть водорослей безвредна. Но есть и такие водные растения, которых следует опасаться. Это сине-зеленые водоросли.

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«Цветение» потенциально токсичных сине-зеленых водорослей в латвийских реках, озерах, Рижском заливе и других водоемах эксперты наблюдают каждый год.

Массовому развитию водорослей способствует безветренная, теплая и сухая погода, и температура воды выше 16° C.

Именно в такой среде достаточно питательных веществ, главным образом соединений азота и фосфора, чтобы подводный мир ожил. Как только признаки лета пойдут на спад, водоросли постепенно прекратят свое «цветение».

Сине-зеленые водоросли любят стоячую воду

В Риге наиболее часто «цветение» наблюдается в крупных озерах с медленной циркуляцией воды, например, в Малом и Большом Балтэзерсе, Кишэзерсе, озере Юглас, озере Лангстини. В предыдущие годы, по информации самоуправлений и отдельных жителей, размножившиеся сине-зеленые водоросли встречались на побережье реки Даугавы, обычно в заливах со стоячей водой, где нет течения.

В этом году в Инспекцию здоровья еще не поступала информации о том, что в местах купания сине-зеленые водоросли размножились до такого уровня, что нужно вводить какие-то ограничения для купальщиков. Однако специалисты Инспекции все же советуют быть осторожными в выборе мест для купания и перед плаванием оценить водоем на наличие сине-зеленого налета.

Сине-зеленые водоросли можно узнать по следующим признакам:

В самом начале, когда сине-зеленые водоросли еще не размножились, они выглядят как небольшие зеленые или желтые пятнышки на воде.

Чем сильнее концентрация сине-зеленых водорослей, тем вода становится гуще и мутнее, ее цвет приобретает зеленоватый, желтоватый или желто-коричневый оттенки.

Вода может покрыться ярко зеленой пленкой с неприятным запахом.

Когда сине-зеленые водоросли разлагаются, их цвет тускнеет, они становятся невыразительного серо-коричневого окраса.

«Мертвая» вода опасна для животных

Именно в момент отмирания сине-зеленых водорослей в воду попадают токсины. Они могут вызвать у купальщиков различные кожные аллергические реакции, проблемы с дыханием, воспаление слизистой. Если на воде видны какие-то из перечисленных признаков, то купание в данном водоеме нужно прекратить.

Особенно важно позаботиться о детях, которые при купании могут «хлебнуть» испорченную водорослями воду.

Нельзя допускать к водоему с сине-зелеными водорослями животных. Собака, попив из водоема, кишащего токсинами, может отравиться и даже погибнуть!

Отравление сине-зелеными водорослями у людей наблюдается очень редко. Но если контакт все-таки случился, обязательно следует промыть тело чистой водой. А если токсичная вода попала в рот – можно принять активированный уголь, чтобы предотвратить отравление. Если все же отравление произошло – искать медицинскую помощь.

Загрязненную сине-зелеными водорослями воду ни в каком виде нельзя использовать.

Даже после кипячения токсины не исчезают. Нельзя такой водой поливать овощи и фрукты. Но самое важное: держите подальше от таких водоемов детей и животных!

Как узнать сине-зеленые водоросли

Загрязнен ли тот или иной водоем сине-зелеными водорослями достоверно можно определить, только проведя лабораторные тесты.

Поэтому в случае, если вам кажется, что «вода цветет» именно сине-зелеными водорослями – сообщайте о конкретных местах и водоемах в Инспекцию здоровья – по телефону 67081600; факсу 67819672; или электронной почте vi@vi.gov.lv;

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