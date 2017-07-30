В последний день июля ожидаются грозовые ливни

 

Фото: AP/Scanpix

Последний день июля будет душным, во многих регионах Латвии ожидаются сильные грозовые ливни, предупреждают синоптики.

Грозы с ливнями пройдут днем в центральных и восточных регионах, местами они могут сопровождаться градом и штормовыми порывами ветра.

Минимальная температура воздуха в ночь на понедельник составит +14..+19 градусов, днем воздух прогреется до +21..+29 градусов.

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В Риге завтра будет переменная облачность, днем также возможны сильные грозовые ливни. Температура ночью составит +16..+18 градусов, днем - +26..+27 градусов.


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